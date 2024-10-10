Запад не указ: автоконцерн Chery наладит производство автомобилей в России

Reuters: бренд Chery намерен выпускать в РФ авто на заводах ушедших компаний

Китайский производитель Chery будет выпускать в России автомобили на мощностях заводов, освободившихся после ухода Volkswagen и Mercedes-Benz. Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что бренд из Китая занимает порядка 20% рынка легковых автомобилей в России. Аналитики издания констатируют, что после ухода с российского рынка основных зарубежных конкурентов китайские производители, включая Chery, доминируют в России по объему продаж автомобилей. И процесс влияния Китая на автопроизводстве в РФ продолжается.

Chery не только импортирует готовые автомобили, но и завершает сборку почти готовых машин в стране. А планы по производству некоторых моделей в России уже даже получили одобрение на соответствие стандартам безопасности.

При этом в Chery подчеркнул, что реализация проектов в России не имеют отношения к планам по расширению на европейском рынке. Примечательно, что партнерство с российскими автоконцернами не освещается широко в публичном пространстве, чтобы избежать последствий со стороны Запада.

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Источник: reuters.com