Новый практичный семейный Mitsubishi можно купить сейчас дешевле «китайцев»
На рынке России можно приобрести семиместные кроссвэны Mitsubishi Xpander и Xpander Cross, цены на которых стартуют от 2,3 млн рублей и 2,5 млн рублей соответственно.
В частности, у продавца из Самары есть в наличии более «внедорожный» вариант Xpander Cross за 2,56 млн рублей и 2,59 млн рублей. Оба автомобиля 2023 года выпуска. За 2,57 млн рублей можно заказать аналогичный кроссвэн, но 2024 года у продавца в Астрахани, модель привезут под заказ из ОАЭ.
Продавец в Чебоксарах продает новый Xpander Cross по цене 2,85 млн рублей, а «обычный» Xpander предлагают в Краснодаре по цене за 2,92 млн рублей, Нижнем Новгороде (от 3,2 млн рублей), Москве и Петербурге (в обоих городах от 3,55 млн рублей).
У Mitsubishi из опций обычно есть кондиционер, мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, камера заднего вида с передними и задними парктрониками, электростеклоподъемники, круиз-контроль, кожаный мультифункциональный руль, люк в крыше и светодиодная оптика.
Под капотом кроссвэна стоит атмосферный двигатель объемом 1,5 л мощностью 105 л.с., он сочетается с классическим 4-ступенчатым автоматом и передним приводом.
Стоит отметить, что цены на китайские семиместные кроссоверы из официально представленных на ранке РФ существенно выше. Например, цена Chery Tiggo 8 Pro Max без учета скидок составляет минимум 3,2 млн рублей, а за Geely Okavango дилеры просят от 3,5 млн рублей.
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Источник: avtonovostidnya.ru