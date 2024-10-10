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Новый практичный семейный Mitsubishi можно купить сейчас дешевле «китайцев»

В России появились 7-местные кроссвэны Mitsubishi по цене от 2,3 млн рублей

На рынке России можно приобрести семиместные кроссвэны Mitsubishi Xpander и Xpander Cross, цены на которых стартуют от 2,3 млн рублей и 2,5 млн рублей соответственно.

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В частности, у продавца из Самары есть в наличии более «внедорожный» вариант Xpander Cross за 2,56 млн рублей и 2,59 млн рублей. Оба автомобиля 2023 года выпуска. За 2,57 млн рублей можно заказать аналогичный кроссвэн, но 2024 года у продавца в Астрахани, модель привезут под заказ из ОАЭ.

Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander

Продавец в Чебоксарах продает новый Xpander Cross по цене 2,85 млн рублей, а «обычный» Xpander предлагают в Краснодаре по цене за 2,92 млн рублей, Нижнем Новгороде (от 3,2 млн рублей), Москве и Петербурге (в обоих городах от 3,55 млн рублей).

Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander

У Mitsubishi из опций обычно есть кондиционер, мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, камера заднего вида с передними и задними парктрониками, электростеклоподъемники, круиз-контроль, кожаный мультифункциональный руль, люк в крыше и светодиодная оптика.

Mitsubishi Xpander Cross
Mitsubishi Xpander Cross

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Под капотом кроссвэна стоит атмосферный двигатель объемом 1,5 л мощностью 105 л.с., он сочетается с классическим 4-ступенчатым автоматом и передним приводом.

Стоит отметить, что цены на китайские семиместные кроссоверы из официально представленных на ранке РФ существенно выше. Например, цена Chery Tiggo 8 Pro Max без учета скидок составляет минимум 3,2 млн рублей, а за Geely Okavango дилеры просят от 3,5 млн рублей.

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Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 11
10.10.2024
Фото:Mitsubishi
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