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В тюнинг ВАЗ-2107 вложили 5,5 млн рублей — вот что вышло

В Узбекистане за 5,5 млн рублей собрали ВАЗ-2107 с Sony Playstation 5 в багажнике

Видео, запечатлевшее результат необычного тюнинг-проекта, завирусилось в Сети. Специалисты мастерской 23 Tuning из Ташкента показали ВАЗ-2107 после вложения в него 60 тысяч долларов (почти 5,5 миллионов рублей) и, судя по всему, огромного количества человеко-часов.

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В отделанное карбоном подкапотное пространство встал канонический для «жига-тюнинга» 16-клапанник от Приоры, рабочий объем которого был увеличен с 1.6 до запредельных 2 литров! Все остальное в этом автомобиле не менее безумно. Например, заглянем в салон: на отдельной глянцевой панели установлены специально привезенные из Дубая часы Rolex стоимостью... 10 тысяч долларов.

После этого кресла от Audi RS7 с электроприводами, люк в крыше, бирюзовые кожа и алькантара в духе Tiffany & Co, а также огромный ЖК-монитор на тыльной стороне самоподъемной крышки багажника, Sony Playstation 5 и гигантский сабвуфер уже не кажутся чем-то излишне роскошным. Ну да, «семерка» из Узбекистана – что ж тут такого?

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Ключ для машины изготовлен по спецзаказу – он с сенсорным экраном, как на последних BMW. И да, доступ в салон бесключевой, а запуск двухлитрового «шестнаря» – с кнопки на панели. Венчают великолепие многоспицевые литые диски R19 на низкопрофильной резине... Все же зря АВТОВАЗ не хочет возрождать «классику» – какая замечательная спецкомплектация могла бы получиться, с часами-то!

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Источник: Южный автомобиль

Видео: ВКонтакте

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 11
10.10.2024
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