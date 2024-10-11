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Стало известно, какой вид отдыха в Турции обходится дешевле

Россиянам рассказали, что в 2025 году цены на отдых в Турции снизятся

Курорты Турции в 2025 году станут доступнее для туристов из России, потому что отельеры снизят цены. Таким прогнозом поделился турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
«Жалобы российских туристов закончатся в следующем году. В настоящее время на цены в Турции жалуются не только россияне, но и местное население. Многие турецкие семьи, которые ранее отправлялись в отпуск, не смогли отдохнуть этим летом. По мере того, как программа дезинфляции, реализуемая министерством финансов и казначейства, будет успешной, число жалоб уменьшится. Но необходимо запастись терпением еще как минимум на 10 месяцев», – объяснил эксперт.

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В пресс-службе Российского союза туриндустрии сообщали, что отдых в Турции в отеле по системе «все включено» значительно выгоднее. Дело в том, что цены в кафе и ресторанах за пределами отелей за последние два года выросли более чем в пять раз. Директор по продажам онлайн-агрегатора туров Travelata Александр Лира уточнил, что в целом за год отдых в Турции подорожал на 23%.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсчитали, что в период с января по август 2024 года Турцию посетили 4,6 млн туристов из РФ. Россия вошла в топ-3 крупнейших въездных рынков Турции.

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Источник: РИА Новости

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 13
11.10.2024
Фото:Unsplash
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