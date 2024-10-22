Антифриз FELIX: выиграй поездку в Абу-Даби на Гран-при Формулы-1 и другие ценные призы!

Рассказываем, как попасть на главную гонку этого года.

С 5 по 9 декабря в Абу-Даби состоится Гран-при «Формулы-1» — самая престижная гонка в мире. Профессиональные гонщики будут бороться за победу на трассе Yas Marina Circuit.

И ты можешь оказаться среди зрителей этого грандиозного события с поддержкой FELIX. Для этого просто оставайся профессионалом в отношении своего автомобиля — покупай антифризы FELIX с 1 по 30 ноября и участвуй в розыгрыше!

Поездка на двоих на финал Формулы-1 с полным сопровождением — это главный приз, но далеко не единственный. Есть и другие ценные призы: промокоды Яндекс Заправок, лимитированный мерч и продукция FELIX.

Как принять участие:

1. Купи любой акционный антифриз FELIX.

2. Зарегистрируй чек на сайте акции.

3. Участвуй в виртуальной гонке и собирай баллы.

4. Выиграй — поездку в Абу-Даби на Гран-При Формулы-1 или другие ценные призы: топливные карты, брендированный мерч и продукцию FELIX.

Дополнительные призы:

Гарантированный приз: каждый участник получит промокод на скидку в интернет-магазине производителя на OZON.

каждый участник получит промокод на скидку в интернет-магазине производителя на OZON. Еженедельные призы: промокоды Яндекс Заправок на 1000 рублей.

промокоды Яндекс Заправок на 1000 рублей. Специальные призы: брендированные рюкзаки, бутылки для воды и шопперы с профессиональным набором средств по уходу за авто от FELIX.

FELIX — профессиональные антифризы

Антифризы FELIX разработаны в соответствии со спецификациями разных автомобильных брендов и надежно защищают двигатель от перегрева, замерзания и коррозии. С ними у тебя не возникнет сложностей в дороге ни при экстремально низких температурах, ни на высокой скорости. А удобная форма канистр и понятная маркировка сделают замену антифриза простой и быстрой. Ведь у чемпионов дорог нет времени мешкать и ждать!

FELIX соответствует высоким стандартам ASTM и заливается на конвейерах ведущих автоконцернов. Эти антифризы одобрены АСТО и СТО, поэтому гарантируют надежную защиту мотора в любых условиях. С FELIX двигатель твоего автомобиля будет работать долго и без проблем.

*Акция проводится с 1 сентября по 28 декабря 2024 года.

*Подробные правила и условия можно найти на сайте акции.

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