В России дебютирует Soueast S09 – он призван стать одним из лучших в сегменте SUV-D

Новый бренд Soueast раскрыл характеристики флагманского кроссовера S09

Бренд Soueast раскрыл технические характеристики флагманского кроссовера S09, дебют которого состоится на авторынке России в самое ближайшее время. Автомобиль станет первым в модельном ряду марки, ожидается, что он станет одним из лучших в сегменте кроссоверов SUV-D, подчеркнули в пресс-службе автопроизводителя.

Soueast S09

«Soueast S09 – это стильный и технологичный автомобиль, который предлагает актуальный дизайн экстерьера и интерьера, интеллектуальный полный привод вкупе с классической автоматической коробкой передач, бензиновый двигатель с турбонаддувом, высокий уровень комфорта, безопасности, а также просторный салон и семь посадочных мест», – рассказали в пресс-службе.

Soueast S09

Габариты Soueast S09 составляют 4858х1925х1795 мм, размер колесной базы – 2850 мм. Кроссовер в базовом оснащении комплектуется тяговитым и экономичным бензиновым мотором TGDi объемом 1,6 л с максимальным крутящим моментом 275 Нм. Он сочетается с 7-ступенчатой преселективной АКП.

Вторым двигателем станет TGDi объемом 2,0 л мощностью 197 л.с. и 375 Нм крутящего момента. Этот вариант флагманского исполнения дополнен системой автоматически подключаемого полного привода, а также 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором. Такой вариант будет доступен с передним приводом и 7-ступенчатой преселективной автоматической трансмиссией с двумя сцеплениями. Расход топлива — порядка 8.1 литров на 100 км пробега.

Soueast S09

В списке оснащения заявлены: шесть подушек безопасности и более 10 интеллектуальных систем помощи при вождении, включая адаптивный круиз-контроль, систему предупреждения о фронтальном столкновении с функцией автоматического экстренного торможения и систему предупреждения о выезде за пределы полосы.

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Источник: пресс-служба Soueast