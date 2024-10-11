В новую Lada Aura будут заливать антифриз калужского производства

Sintec Group наращивает поставки антифризов на конвейеры автопроизводителей

Sintec Lubricants поставит охлаждающую жидкость для первой заливки в Lada Aura на сборочном конвейере АВТОВАЗа.

Надежное охлаждение бензиновых моторов отечественного бизнес-седана обеспечит антифриз Sintec Luxe.

Lada Aura

До конца года антифриз Sintес будет залит в более чем 2 тысячи автомобилей Lada Aura, которые сойдут с конвейера в Тольятти.

Промышленное производство Lada Aura началось 9 октября 2024 года. Новая модель создавалась для использования, в том числе, в корпоративных парках, такси, служебных автопарках муниципальных, региональных и федеральных органов власти.

Антифриз Sintec

Ранее на АВТОВАЗе приняли решение применять охлаждающую жидкость Sintec Luxe для конвейерной заливки в автомобили Lada Largus.

Справка

Sintec Lubricants – поставщик технических жидкостей и автомасел для крупнейших российских автозаводов. В прошлом году на различных сборочных конвейерах было залито около 2000 тонн смазочных материалов и технических жидкостей калужского производства.