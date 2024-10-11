Как при получении автокредита отказаться от навязанных услуг — готовят новую меру

Аналитик Солдатенкова: Новый стандарт ЦБ пресечет обман при выдаче автокредитов

Банки при автокредитовании навязывают заемщикам ненужные опции, которые оборачиваются для покупателя машины лишними сотнями тысяч рублей. От таких дополнительных услуг в ближайшее время можно смело отказаться, рассказала руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

Она подчеркнула, что в последнее время Банк России фиксирует жалобы клиентов на программы автокредитования, в рамках которых покупка автомобиля в кредит обходится дороже. Причем ссуда выдается только с допуслугами в виде дополнительного сервисного обслуживания или страховки, которые нельзя вернуть из-за несовершенства законодательства.

«Очевидно, на автокредитование будет распространен опыт, который с 2025 года начнет применяться в ипотеке. Регулятор обозначит практики, которые необходимо будет избегать при выдаче автокредита при покупке машины в автосалоне – в частности, "навешивание" автосалонами-партнерами банков дополнительных услуг», – объясняет финансовый аналитик.

К ним могут отнести дополнительное оборудование, карту автолюбителя для помощи на дорогах, gap-страхование, подписки на услуги автосалона и т.д., без которых автолюбитель не может получить автокредит в салоне. Стандарт призван пресекать навязывание дополнительных услуг, от которых покупатель пока не может отказаться по закону, резюмировала Солдатенкова.

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Источник: 1prime.ru