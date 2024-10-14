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Автовладельцам напомнили, что нужно сделать в межсезонье

В Госавтоинспекции МВД РФ рассказали, как избежать ДТП осенью

Наступление осенне-зимнего сезона в разы увеличивает риск ДТП, особенно в дни резкого понижения температуры, осадков или тумана. Поэтому автовладельцам нужно уметь мгновенно реагировать на изменяющиеся дорожные условия и объективно их оценивать во время управления транспортным средством. Об этом предупредили в Госавтоинспекции МВД РФ (ГАИ).

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«Стремительная смена сезонов и метеорологических условий приводит к тому, что водители на дороге не всегда успевают адаптироваться и выбрать комфортный и максимально безопасный для всех участников дорожного движения стиль вождения», – рассказал заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Антон Белан.

Необходимо соблюдать не только безопасную скорость, дистанцию, но и боковой интервал между автомобилями.

«Водителям не следует забывать, что на влажном асфальте требуется снижать скорость движения до значений, при которых возможно полностью контролировать управляемость транспортного средства», – предостерегает замначальника отдела пропаганды ГАИ.

В непогоду необходимо увеличить дистанцию минимум, на треть, а оповещать всех участников дорожного движения о своих маневрах следует заблаговременно. Нужно помнить об использовании ближнего света фар в дневное и в темное время суток. Подготовку к заморозкам нужно начинать со смены летних шин на зимние.

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В период интенсивных осадков и в случае неуверенности в своих навыках вождения в осенне-зимний период следует выбирать для поездок дни с благоприятным метеорологическим прогнозом и внимательно следить за техническим состоянием транспортного средства.

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Источник: РИА Новости

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 25
14.10.2024
Фото:freepik / freepik
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