Один из 353 раритетных Ferrari уйдет с молотка на аукционе в Париже за ₽85 млн
Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли продает свое раритетное купе Ferrari 250 GT 1958 года выпуска. Аукционный дом Christie’s выставит автомобиль звезды на торги 20 ноября, предварительная стоимость лота – 800 тысяч евро (85,1 млн рублей по актуальному курсу).
Модель, принадлежащая Джоли, является 11-й из 353 экземпляров, когда-либо созданных Ferrari. Автомобиль оснащен двигателем Colombo V12 объемом 3,0 л и 5-ступенчатой механической коробкой передач.
Экстерьер автомобиля выполнен в брутальном черном цвете, а салон отделан ярко-красной кожаной обивкой. Пробег Ferrari 250 GT составляет всего 10 тысяч километров.
Впервые Ferrari 250 GT представили на Парижском автосалоне в 1958 году, по информации представителей аукционного дома Christie’s, на автомобиле установлены оригинальные колесные диски Borrani и алюминиевые барабанные тормоза.
Причина, по которой актриса решила продать редчайшую модель, не озвучивается, но ее редко видели и фотографировали за рулем этого Ferrari. Обычно раритетные образцы уходят с молотка по цене порядка полмиллиона долларов, но в случае со знаменитостью Christie’s может выручить от 660 до 880 тысяч долларов.
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Источник: bloomberg.com