Один из 353 раритетных Ferrari уйдет с молотка на аукционе в Париже за ₽85 млн

Редкий Ferrari 250 GT 1958 года Анджелины Джоли продадут на аукционе Christie’s

Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли продает свое раритетное купе Ferrari 250 GT 1958 года выпуска. Аукционный дом Christie’s выставит автомобиль звезды на торги 20 ноября, предварительная стоимость лота – 800 тысяч евро (85,1 млн рублей по актуальному курсу).

Ferrari 250 GT 1958

Модель, принадлежащая Джоли, является 11-й из 353 экземпляров, когда-либо созданных Ferrari. Автомобиль оснащен двигателем Colombo V12 объемом 3,0 л и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Анджелина Джоли

Экстерьер автомобиля выполнен в брутальном черном цвете, а салон отделан ярко-красной кожаной обивкой. Пробег Ferrari 250 GT составляет всего 10 тысяч километров.

Впервые Ferrari 250 GT представили на Парижском автосалоне в 1958 году, по информации представителей аукционного дома Christie’s, на автомобиле установлены оригинальные колесные диски Borrani и алюминиевые барабанные тормоза.

Интерьер Ferrari 250 GT 1958

Причина, по которой актриса решила продать редчайшую модель, не озвучивается, но ее редко видели и фотографировали за рулем этого Ferrari. Обычно раритетные образцы уходят с молотка по цене порядка полмиллиона долларов, но в случае со знаменитостью Christie’s может выручить от 660 до 880 тысяч долларов.

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Источник: bloomberg.com