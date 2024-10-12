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Что делать, если отказали тормоза на трассе? Без паники — эксперты знают способы

Водителям рассказали, как остановить автомобиль, если внезапно отказали тормоза

Самое страшное, что может произойти с автовладельцем на трассе, – потеря управления над транспортным средством из-за отказавших тормозов. Столкнуться с ситуацией, когда скорость авто не падает и невозможно остановиться, не хочет ни один водитель. О том, что нужно предпринять в такой ситуации, рассказали эксперты.

Прокачка тормозной системы

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В большинстве автомобилей в тормозной системе используется два независимых контура, которые могут дублировать друг друга или дополнять, разделяя часть функций. Это позволяет исправить ситуацию с провалившейся во время движения педалью тормоза.

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Педаль может застопориться при неравномерном износе или деформации колодок, но проваливается она при негерметичности системы. Наличие второго контура позволяет оперативно «прокачать» систему на ходу. Для этого нужно выжимать педаль тормоза до упора 3-7 раз, и педаль снова заработает.

Торможение двигателем

На автомобиле с МКП необходимо постепенно и последовательно понижать передачи, только не слишком быстро, иначе машина начнет «клевать носом» и ее может занести. Нужно выжидать 3-5 секунд при каждом переключении на пониженную передачу, это сохранит быстрый темп торможения и обеспечит контроль над машиной. Если у машины АКП, то нужно перейти в ручной режим и постепенно понижать передачу по такому же принципу, как на механике.

Задействовать стояночный тормоз

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При этом способе главное – плавно тормозить с помощью механического стояночного тормоза на высокой скорости. Усилие на ручник должно быть постепенным, иначе есть риск заноса автомобиля, независимо от ведущего привода авто.

Электронным стояночным тормозом тоже можно воспользоваться в случае с провалившейся педалью тормоза. Только следует активировать систему не одним нажатием, а зажав кнопку. Это функция, позволяющая включить экстренное торможение, при котором тормозные механизмы полностью зажимают задние колодки.

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Источник: tarantas.news

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 13
12.10.2024
Фото:Depositphotos
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