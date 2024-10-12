Мужчина купил умный Xiaomi SU7 с пробегом, а прошлый хозяин его заблокировал

Бывший владелец Xiaomi SU7 заблокировал авто и потребовал больше денег с нового

С развитием технологий на автомобильном рынке появляются все более умные и инновационные автомобили, которые обещают своим владельцам удобство, безопасность и множество функций. Однако вместе с этими преимуществами возникают и новые риски, о которых стоит знать.

Xiaomi SU7

Гун, житель Чжэнчжоу в провинции Хэнань, решил приобрести подержанный автомобиль Xiaomi SU7. За него он заплатил 29 200 долларов, после чего отправился в Шицзячжуан, чтобы забрать свою покупку. Однако радость от приобретения быстро сменилась проблемами. Бывший владелец, не согласный с условиями сделки, заблокировал автомобиль удаленно, воспользовавшись функцией, доступной через приложение.

Современные автомобили, такие как Xiaomi SU7, оснащены множеством функций, включая возможность удаленного управления. Это может быть удобно в различных ситуациях: от диагностики автомобиля до обеспечения безопасности. Однако в случае споров, таких как описанный, это может стать источником конфликтов. Бывший владелец автомобиля, воспользовавшись этой функцией, фактически лишил Гуна возможности управлять купленным автомобилем, что поднимает вопросы о правомерности его действий.

Ключевым моментом в этой истории стало отсутствие официального договора купли-продажи. Бывший владелец утверждает, что стороны не достигли окончательного соглашения о цене, однако записи переписки в WeChat подтвердили, что цена была согласована. Это подчеркивает важность документирования сделок, особенно в условиях, когда умные технологии могут быть использованы для манипуляции с автомобилем.

Юрист, прокомментировавший ситуацию, отметил, что раз обе стороны пришли к соглашению о цене, то договор считается действительным, даже если он не был формализован. В случае нарушения условий договора продавец может нести ответственность за убытки, понесенные покупателем.

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Источник: ITHome