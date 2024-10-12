Новое поколение популярного в РФ кроссовера с более мощным мотором выйдет уже в декабре

Changan CS75 Plus 4 поколения с мотором 2,0 л поступит в продажу в декабре

В декабре 2024 года на автомобильном рынке появится новый игрок, который, судя по всему, готов покорить сердца автолюбителей. Речь идет о Changan CS75 Plus четвертого поколения, который получит не только обновленный дизайн и расширенный функционал, но и более мощный двигатель.

Changan CS75 Plus

Уже сейчас известно, что новый CS75 Plus будет оснащен новым турбированным двигателем объемом 2,0 литра. Точные характеристики силовой установки пока держатся в секрете, но уже ясно, что она значительно мощнее нынешнего 1,5-литрового бензинового мотора, который выдает 192 л.с. Сочетание этого мотора с 8-ступенчатым автоматом Aisin обеспечивает плавную и динамичную езду.

Внешний вид нового CS75 Plus также претерпел значительные изменения. Самое заметное – это увеличение размеров. Колесная база выросла до 2800 мм, что на 90 мм больше, чем у предыдущей модели. Длина, ширина и высота нового CS75 Plus составляют 4770, 1910 и 1695 мм соответственно.

Особенностью дизайна нового CS75 Plus является сквозной задний фонарь, подчеркнутый логотипом Changan. В интерьере царит футуристическая атмосфера благодаря установке тройного экрана, занимающего значительную часть пространства на панели приборов. ЖК-панель приборов и развлекательный экран для переднего пассажира меньше, чем центральный экран информационно-развлекательной системы, но все они интегрированы в единый корпус.

Еще одним нововведением является перенос селектора привода на подрулевой рычаг, что освободило место на центральной консоли. Теперь здесь расположена двойная беспроводная зарядная площадка для мобильного телефона, два подстаканника и ниша для мелочей.

Интерьер Changan CS75 Plus

Топовые версии CS75 Plus предлагают своим пассажирам максимальный комфорт: передние сидения с функциями подогрева, вентиляции и массажа, а также возможность регулировки в положение "невесомости", практически превращающее их в лежачие места.

Нельзя не отметить, что Changan CS75 Plus является одним из самых продаваемых кроссоверов в Китае. В 2023 году он вошел в топ-4 самых популярных моделей, что говорит о его высокой конкурентоспособности.

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Источник: ITHome