Немцы пересаживаются с отечественного автопрома на китайские электрокары

ADAC: более половины немцев рассмотрят возможность покупки китайского автомобиля

В течение долгого времени немецкие автомобили считались эталоном качества и надежности. Однако, в последнее время на рынке наблюдается интересный тренд: китайские автопроизводители, которые еще несколько лет назад воспринимались как производители бюджетных машин с сомнительным качеством, все чаще привлекают внимание европейского покупателя, и в частности, немецкого.

Что же заставляет немцев пересмотреть свои предпочтения?

Цена – это, безусловно, ключевой фактор. Китайские электромобили, как правило, стоят значительно дешевле своих европейских аналогов. Это связано с более низкой себестоимостью производства, доступностью материалов и отсутствием высоких налогов.

Безопасность – следующий пункт, который уже не вызывает сомнений. Китайские автопроизводители серьезно вложились в разработку автомобилей с передовыми системами безопасности, которые не уступают, а по некоторым показателям даже превосходят европейские аналоги. Официальная программа оценки новых автомобилей в Европе, EURO NCAP, подтверждает этот факт. В последних исследованиях, проведенных ADAC (Немецким автомобильным клубом), было отмечено, что китайские модели показывают высокие результаты в краш-тестах.

До 74% опрошенных немцев в возрасте от 30 до 39 лет и 72% от 18 до 29 лет рассматривают покупку китайского автомобиля. Для них важными факторами являются не только доступность и безопасность, но и технологичность, современный дизайн и экологичность.

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Источник: english.news.cn