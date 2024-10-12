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Полный привод, экономичный мотор, просторный салон – новый кроссовер от известного бренда

Dacia официально представила свой самый большой кроссовер — Dacia Bigster

Бренд Dacia, славящийся доступными автомобилями, наконец презентовал свой новый крупный кроссовер – Dacia Bigster. Его размеры: длина 4570 мм, ширина 1810 мм, и высота 1710 мм. С колесной базой 2700 мм Bigster позиционируется как представитель класса C среди кроссоверов.

Dacia Bigster
Dacia Bigster
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Bigster стал первым в линейке Dacia с гибридной системой Hybrid 155, представляющей собой обычный, не подключаемый гибрид. В его комплектацию входят бензиновый двигатель, два электромотора и тяговая батарея на 1,4 кВтч. Технические характеристики трансмиссии предполагают наличие четырех ступеней для бензинового мотора и двух для электромоторов.

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Особенность Hybrid 155 заключается в том, что автомобиль всегда начинает движение на электротяге и до 80% времени в городских условиях использует только электрическую энергию. В качестве альтернативы предлагается «мягкий» гибрид TCe 140, основанный на 1,2-литровом турбированном трехцилиндровом двигателе, с 6-ступенчатой механикой и возможностью полного привода за дополнительную плату.

Интерьер Dacia Bigster
Интерьер Dacia Bigster

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Для любителей дальних поездок предлагается силовая установка ECO-G 140 с тем же 1,2-литровым турбомотором, которая включает баллон на 49 литров для сжиженного газа и бензиновый бак на 50 литров, обеспечивая общий пробег в 1450 км. Дизельные двигатели в линейке отсутствуют. Первый показ Bigster пройдет на Парижском автосалоне на следующей неделе, а цены станут известны в январе 2025 года, с началом продаж в апреле того же года.

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Источник: Motor1

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Лежнин Роман
Фото:Dacia
Количество просмотров 12
12.10.2024
Фото:Dacia
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