Двери открываются на ходу: GM отзывает электрокары Chevrolet из-за вопиющей проблемы
В мире электромобилей, где инновации зачастую затмевают вопросы безопасности, неожиданно возникла проблема, связанная с дверными замками. Несколько моделей электрокаров Chevrolet, производимых General Motors (GM), включая стильные Blazer EV и Equinox EV, а также традиционный Blazer, оказались под угрозой отзыва из-за серьёзного дефекта. Речь идет о внезапном и непредсказуемом открытии дверей во время движения автомобиля.
Причина этого неприятного сюрприза – неправильно закалённые дверные замки с номером детали 13557655, поставляемые чешской компанией Brano Group. Ирония ситуации заключается в том, что автомобили собираются в Мексике, а проблемные детали приходят из Чехии, подчеркивая глобальный характер современных производственных цепочек и потенциальные риски, связанные с ними.
Обнаружение дефекта произошло благодаря внутренней программе GM «Speak Up For Safety», запущенной после резонансного скандала с замками зажигания в 2014 году. Именно через эту программу в сентябре 2024 года инженер GM подал отчёт о проблеме. Ситуация вышла из-под контроля, когда во время регулировки замка двери в одном из Chevrolet Blazer EV 2025 года выпуска замок неожиданно треснул. Это стало тревожным сигналом, указывающим на системный характер проблемы.
Дальнейшее расследование показало, что несмотря на предыдущие попытки устранить дефектные замки, часть из них всё ещё оставалась на складе и впоследствии была установлена на автомобили, предназначенные для дилеров в США. В общей сложности под угрозой оказался 731 автомобиль.
Хотя пока не зафиксировано ни одного случая ДТП, связанного с самопроизвольным открытием дверей, потенциальная опасность очевидна. Представьте себе последствия неожиданного открытия двери на высокой скорости! GM осознает серьёзность ситуации и предприняла необходимые меры. Компания планирует заменить все дефектные замки и крепежные элементы на новые, полностью соответствующие стандартам прочности.
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Источник: 32cars.ru