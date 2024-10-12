Надежный мотор и классическая АКП: популярный «европеец» вернулся в РФ по приятной цене

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Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях китайской версии Skoda Rapid

Параллельный импорт дарит нам возможность не выбирать между «китайцами» и Ладой, а также увидеть диковинные экземпляры, которых ранее российский авторынок не видел. Но беда в том, что таким способом возят в основном дорогие автомобили ценой под 10 млн рублей…

Однако есть и лучик света в этой ситуации, существуют исключения. Эксперт «За рулём» Сергей Зиновьев проанализировал поток автомобилей по схеме параллельного импорта и выделил несколько достойных машин ценой до адекватных 2,4 млн рублей. Одна из них – Skoda Rapid.

Skoda Rapid
Skoda Rapid
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

Сергей Зиновьев

– Принципиальное отличие от того Рапида, что продавали у нас, – это не пятидверный лифтбек, а четырехдверный седан. Цена: от 2,35 млн рублей.

Судя по заявленным пробегам 60-250 км, китайские Рапиды ввозят как подержанные ради экономии на таможенных пошлинах. Но по факту это новые машины, выпускаемые СП SAIC-Volkswagen.

Лифтбеков Rapid, кстати, в Китае никогда и не было – только седан и хэтчбек (Spaceback). Хотя по шасси отличий от нашей версии почти нет.

Дизайн «лица» и интерьер заметно различаются. А самое важное техническое отличие – вместо привычного нам атмосферного двигателя 1.6 у китайского Рапида более современный атмосферник 1.5 (112 л.с.).

Этот двигатель разработан для Китая, в Китае выпускается и поэтапно заменяет старые моторы MPI на всех моделях. Недостаток один – о нем почти ничего не известно, кроме того, что он не родня 1.6, а являет собой упрощенный вариант наддувного 1.5 TSI семейства EA211.

Сочетается двигатель, как и на нашем Рапиде, с шестиступенчатым автоматом Aisin. Скорее всего, это самая надежная и жизнеспособная комбинация из всех возможных. Хотя точно не самая динамичная. И оснащение по китайским меркам скромное: в наличии сейчас только простенькая комплектация Comfort.

Интерьер Skoda Rapid

Еще несколько доступных и достойных новинок параллельного импорта вы найдете в нашем новом материале.

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Лежнин Роман
Фото:Skoda
Количество просмотров 27
12.10.2024
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Rapid  (11)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Rapid   2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Динамичный, клиренс 18 см, эргономика салона, продуманный до мелочей.
Недостатки:
замечены не были
Комментарий:
АМ 2019 года выпуска, 1рест, 1.4 czca, dsg 7 (dq200), комплектация актив + ( есть все кроме спортивных сидений и черных безделушек ). На данный момент, исходя из своих наблюдений - могу отметить, что старый рапид лучше нового. Объективно ничего нового в новой модели не появилось: платформа та-же, оснащение то-же, более того - на чем - то в новом рапиде сэкономили ( бардачек без микролифта, воздуховоды в салоне стали хлипкими), за то ценник выкатить не забыли :) Такое ощущение что просто на скорую руку что - то состряпали, просто потому, что пора бы уже модель обновить... Ну это ладно. Самый кекес заключается в том, что еще и WV Polo обновили) Так вот что новый рапид, что пылесос, теперь ничем не отличаются, кроме морды, и ОТСУТСТВИЕМ У ПОЛО ТУМАНОК В ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ И КАК ДОП. ОБАРУДОВАНИЯ) Они туда вместо туманок-парктроники вкорячили))) М-Маркетинг.
+7