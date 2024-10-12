Надежный мотор и классическая АКП: популярный «европеец» вернулся в РФ по приятной цене

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях китайской версии Skoda Rapid

Параллельный импорт дарит нам возможность не выбирать между «китайцами» и Ладой, а также увидеть диковинные экземпляры, которых ранее российский авторынок не видел. Но беда в том, что таким способом возят в основном дорогие автомобили ценой под 10 млн рублей…

Однако есть и лучик света в этой ситуации, существуют исключения. Эксперт «За рулём» Сергей Зиновьев проанализировал поток автомобилей по схеме параллельного импорта и выделил несколько достойных машин ценой до адекватных 2,4 млн рублей. Одна из них – Skoda Rapid.

Skoda Rapid

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

Сергей Зиновьев

– Принципиальное отличие от того Рапида, что продавали у нас, – это не пятидверный лифтбек, а четырехдверный седан. Цена: от 2,35 млн рублей.

Судя по заявленным пробегам 60-250 км, китайские Рапиды ввозят как подержанные ради экономии на таможенных пошлинах. Но по факту это новые машины, выпускаемые СП SAIC-Volkswagen.

Лифтбеков Rapid, кстати, в Китае никогда и не было – только седан и хэтчбек (Spaceback). Хотя по шасси отличий от нашей версии почти нет.

Дизайн «лица» и интерьер заметно различаются. А самое важное техническое отличие – вместо привычного нам атмосферного двигателя 1.6 у китайского Рапида более современный атмосферник 1.5 (112 л.с.).

Этот двигатель разработан для Китая, в Китае выпускается и поэтапно заменяет старые моторы MPI на всех моделях. Недостаток один – о нем почти ничего не известно, кроме того, что он не родня 1.6, а являет собой упрощенный вариант наддувного 1.5 TSI семейства EA211.

Сочетается двигатель, как и на нашем Рапиде, с шестиступенчатым автоматом Aisin. Скорее всего, это самая надежная и жизнеспособная комбинация из всех возможных. Хотя точно не самая динамичная. И оснащение по китайским меркам скромное: в наличии сейчас только простенькая комплектация Comfort.

Интерьер Skoda Rapid

Еще несколько доступных и достойных новинок параллельного импорта вы найдете в нашем новом материале.