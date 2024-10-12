#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chery Amulet A9
12 октября
Новый пятиметровый экономичный седан Chery увидит свет в начале следующего года
Появились новые изображения и подробности о...
На российском рынке появится новый доступный отечественный автомобиль
12 октября
На российском рынке появится новый доступный отечественный автомобиль
В Подмосковье начнут выпускать бюджетный седан...
Двигатель ГАЗ-24-24
12 октября
В России продают легендарную «догонялку» КГБ в идеальном состоянии после реставрации
В РФ обнаружена в продаже Волга ГАЗ-24-24 после...

На российском рынке появится новый доступный отечественный автомобиль

В Подмосковье начнут выпускать бюджетный седан под маркой «Рольф»

Российский автомобильный рынок готовится к серьезным изменениям. Умар Кремлев, новый владелец автодилера «Рольф», объявил о грандиозных планах по созданию в Подмосковье, в районе Большого Серпухова, масштабного кластера по производству автомобилей, мотоциклов и велосипедов.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Этот амбициозный проект обещает не только оживить регион, но и существенно повлиять на ландшафт отечественного автопрома. Флагманом этого кластера станет бюджетный седан, призванный занять прочную нишу на массовом рынке. Речь идёт не о банальном ребрендинге существующей модели с заменой шильдиков. «Рольф» намерен создать автомобиль с оригинальным дизайном, подчеркнув тем самым стремление к созданию действительно собственного продукта, а не просто клонированию чужих разработок.

Рекомендуем
Рама, дизель, полный привод, 7 мест – это новый отечественный внедорожник!

Основой для нового автомобиля станет китайская платформа, хотя Умар Кремлев пока не раскрывает подробностей о степени заимствования. На данном этапе приоритетом является разработка концепции будущего седана. В планах – приобретение лицензий на производство двигателей и коробок передач, что позволит обеспечить высокое качество и надежность ключевых узлов автомобиля.

Для реализации проекта «Рольф» создаст собственное инжиниринговое подразделение с полноценным конструкторским отделом. Это позволит не только адаптировать китайскую базу под российские условия, но и в перспективе разрабатывать собственные компоненты и технологии. Компания ставит перед собой амбициозную цель – полный цикл производства, включая изготовление собственных комплектующих, вплоть до шин. Это значительно повысит контроль над качеством и снизит зависимость от иностранных поставщиков.

Сроки запуска проекта впечатляют своей смелостью: начало серийного производства бюджетного седана запланировано уже на 2026-2027 годы. Место размещения сборочного производства пока не определено. «Рольф» рассматривает два варианта: создание нового завода с нуля или приобретение и реконструкция существующего предприятия.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В контексте проекта было упомянуто и историческое прошлое Серпухова – бывший завод СеАЗ, производивший автомобили для людей с ограниченными возможностями и культовую Оку. Хотя Умар Кремлев шутливо затронул тему возрождения Оки, акцент сделан на создании современного седана под собственным брендом «Рольф».

Рекомендуем
Бренд года «За рулем» 2023

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Drom

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 23
12.10.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0