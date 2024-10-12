На российском рынке появится новый доступный отечественный автомобиль

В Подмосковье начнут выпускать бюджетный седан под маркой «Рольф»

Российский автомобильный рынок готовится к серьезным изменениям. Умар Кремлев, новый владелец автодилера «Рольф», объявил о грандиозных планах по созданию в Подмосковье, в районе Большого Серпухова, масштабного кластера по производству автомобилей, мотоциклов и велосипедов.

Этот амбициозный проект обещает не только оживить регион, но и существенно повлиять на ландшафт отечественного автопрома. Флагманом этого кластера станет бюджетный седан, призванный занять прочную нишу на массовом рынке. Речь идёт не о банальном ребрендинге существующей модели с заменой шильдиков. «Рольф» намерен создать автомобиль с оригинальным дизайном, подчеркнув тем самым стремление к созданию действительно собственного продукта, а не просто клонированию чужих разработок.

Основой для нового автомобиля станет китайская платформа, хотя Умар Кремлев пока не раскрывает подробностей о степени заимствования. На данном этапе приоритетом является разработка концепции будущего седана. В планах – приобретение лицензий на производство двигателей и коробок передач, что позволит обеспечить высокое качество и надежность ключевых узлов автомобиля.

Для реализации проекта «Рольф» создаст собственное инжиниринговое подразделение с полноценным конструкторским отделом. Это позволит не только адаптировать китайскую базу под российские условия, но и в перспективе разрабатывать собственные компоненты и технологии. Компания ставит перед собой амбициозную цель – полный цикл производства, включая изготовление собственных комплектующих, вплоть до шин. Это значительно повысит контроль над качеством и снизит зависимость от иностранных поставщиков.

Сроки запуска проекта впечатляют своей смелостью: начало серийного производства бюджетного седана запланировано уже на 2026-2027 годы. Место размещения сборочного производства пока не определено. «Рольф» рассматривает два варианта: создание нового завода с нуля или приобретение и реконструкция существующего предприятия.

В контексте проекта было упомянуто и историческое прошлое Серпухова – бывший завод СеАЗ, производивший автомобили для людей с ограниченными возможностями и культовую Оку. Хотя Умар Кремлев шутливо затронул тему возрождения Оки, акцент сделан на создании современного седана под собственным брендом «Рольф».

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Источник: Drom