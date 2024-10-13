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В Россию вернулся знакомый кроссовер Skoda по цене дешевле «китайцев»

Российские дилеры завезли в страну новые Skoda Kodiaq по цене от 3,4 млн рублей

Рынок новых автомобилей в России переживает непростые времена, и многие покупатели с ностальгией вспоминают привычные европейские бренды. Хорошая новость для тех, кто мечтал о просторном и надежном кроссовере: Skoda Kodiaq вернулся! Хотя и не совсем традиционным путем. Вместо официальных дилеров, новые Kodiaq предлагаются через параллельный импорт, что делает их доступнее, чем некоторые аналоги из Китая.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

На различных онлайн-площадках уже сейчас можно найти несколько сотен объявлений о продаже новых Skoda Kodiaq. Минимальная цена составляет 3 430 000 рублей. За эту сумму предлагается автомобиль из Находки, доставленный «под ключ» во Владивосток.

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Для сравнения топовая версия Chery Tiggo 8 Pro Max с передним приводом стоит 3 450 000 рублей – на 20 000 рублей дороже Kodiaq. Geely Atlas в средней комплектации Flagship Sport обойдется уже в 3 593 990 рублей, а цены на семиместный Jetour X90 Plus достигают впечатляющих 3 889 900 рублей. Таким образом, Skoda Kodiaq оказывается более выгодным предложением.

За 3 430 000 рублей покупатель получает Skoda Kodiaq в комплектации Luxury с 2,0-литровым 186-сильным бензиновым турбомотором, семиступенчатым «роботом» и передним приводом. В этой версии Kodiaq не обделен комфортом и безопасностью: автомобиль оснащен фронтальными и боковыми подушками безопасности, датчиками дождя и давления в шинах, светодиодной оптикой, беспроводной зарядкой для смартфона, мультимедийной системой с ЖК-дисплеем, камерой заднего вида, передними и задними парктрониками, круиз-контролем, двухзонным климат-контролем, 19-дюймовыми литыми дисками, панорамной крышей с люком, кожаной обивкой сидений и кожаным мультифункциональным рулем. Впечатляющий список опций для автомобиля в данном ценовом сегменте.

Интерьер Skoda Kodiaq
Интерьер Skoda Kodiaq

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Более дорогие варианты Kodiaq, предлагаемые через параллельный импорт, включают 220-сильную версию с 2,0-литровым двигателем и полным приводом в комплектации Style за 3 640 000 рублей (доставка из Китая через Новосибирск). Стоит отметить, что аналогичные автомобили, уже имеющиеся в наличии, продаются значительно дороже. Например, 150-сильная версия с 1.4-литровым двигателем стоит ощутимо больше.

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Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Skoda
Количество просмотров 9
13.10.2024
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Вместительный
Недостатки:
1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.
Комментарий:
Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((
-9