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Российских автовладельцев ожидает еще один болезненный запрет

ГАИ запретит устанавливать мотор, который мощнее штатного более чем на 25%

Российские автомобилисты могут столкнуться с серьезными ограничениями в сфере тюнинга своих автомобилей. Проект поправок к постановлению правительства №413, опубликованный Госавтоинспекцией, предполагает введение запрета на установку двигателей, мощность или крутящий момент которых превышают характеристики штатного мотора более чем на 25%. Это нововведение, если будет принято, коснется не только любителей спортивного тюнинга, но и владельцев коммерческого транспорта, привыкших модернизировать свои машины для повышения производительности.

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Поправки предлагают существенное ужесточение требований к техническому состоянию автомобилей, затрагивая две ключевые области.

Замена двигателя

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Установка двигателя, мощность или крутящий момент которого на 25% и более превышают заводские характеристики, станет незаконной. Это означает, что популярная практика замены, например, слабого двигателя на «ГАЗели» (100 л.с.) на более мощный японский агрегат (до 230 л.с.), станет невозможной для легализации. Аналогично, владельцы УАЗ «Буханка», заменяющие штатный 112-сильный ЗМЗ-409 на японские аналоги, также столкнутся с проблемами.

Удлинение рамы

Запрет также распространяется на кустарное удлинение рамы, часто применяемое владельцами грузовиков для увеличения грузоподъемности. Это существенно ограничивает возможности самостоятельной модификации коммерческого транспорта.

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МВД в пояснительной записке указывает, что изменения направлены на «совершенствование механизмов проверки выполнения требований к транспортным средствам». Однако, ключевой аргумент, озвученный «Коммерсантом», заключается в рисках для безопасности дорожного движения. Установка более мощного двигателя без соответствующей модернизации трансмиссии (коробки передач, сцепления, карданного вала и т.д.) может привести к её преждевременному износу и внезапному выходу из строя, создавая аварийную ситуацию. Фактически, государство стремится предотвратить случаи, когда увеличение мощности двигателя не сопровождается соответствующим усилением всех сопряженных узлов и агрегатов автомобиля.

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Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 17
13.10.2024
Фото:АГН Москва
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