«На крутых виражах» – мощный советский фильм про гонки

Опубликован забытый на десятилетия фильм «На крутых виражах» 1986 года

В Сеть выложили документальный фильм «На крутых виражах», выпущенный Рижской киностудией в 1986 году. До нынешнего момента картина не имела широкого распространения в медиа – показанная в свое время на советском ТВ, она на долгие десятилетия оказалась забыта. Спустя все эти годы, фильм смотрится подлинным шедевром. Что-то интересное для себя тут найдут и те, кто погружен в тему советского автоспорта, и совершенно не знакомые с той эпохой люди.

Первым будет приятно просто поностальгировать под кадры со звездами советского автоспорта первой величины – например, братьями Больших или Стасисом Брундзой. Вторые же откроют для себе целый мир – рижские документалисты великолепно показывают автоспорт 1980-х во всех его блистающих гранях. При этом будет достаточно моментов, которые будут интересны всем без исключения.

Например, один из наиболее быстрых советских ралли-каров, построенная «по мотивам» новейшей тогда ВАЗ-2108 уникальная Lada Eva, предстает здесь в совершенно не том виде, в котором сегодня она сохранилась в истории. Нам предстоит увидеть кадры, на которых запечатлен процесс рождения уникального аэродинамического обвеса «Эвы». И еще огромное множество крайне любопытных моментов, вызывающих гамму теплых чувств по давно ушедшему золотому веку советских гонок.

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Источник: АВТО МОТО СПОРТ В СССР