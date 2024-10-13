#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Есть ли у Мерседеса двигатели-миллионники? Вот два ярких примера
13 октября
Есть ли у Мерседеса двигатели-миллионники? Вот два ярких примера
Двигатели Mercedes-Benz OM617 и OM602 признаны...
«На крутых виражах» – мощный советский фильм про гонки
13 октября
«На крутых виражах» – мощный советский фильм про гонки
Опубликован забытый на десятилетия фильм «На...
Полицейские в Калифорнии недовольны Tesla: почему электромобили непригодны для службы?
13 октября
Полицейские в Калифорнии недовольны Tesla: почему электромобили непригодны для службы?
The Drive: полицейские выдвинули ряд претензий...

«На крутых виражах» – мощный советский фильм про гонки

Опубликован забытый на десятилетия фильм «На крутых виражах» 1986 года

В Сеть выложили документальный фильм «На крутых виражах», выпущенный Рижской киностудией в 1986 году. До нынешнего момента картина не имела широкого распространения в медиа – показанная в свое время на советском ТВ, она на долгие десятилетия оказалась забыта. Спустя все эти годы, фильм смотрится подлинным шедевром. Что-то интересное для себя тут найдут и те, кто погружен в тему советского автоспорта, и совершенно не знакомые с той эпохой люди.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Первым будет приятно просто поностальгировать под кадры со звездами советского автоспорта первой величины – например, братьями Больших или Стасисом Брундзой. Вторые же откроют для себе целый мир – рижские документалисты великолепно показывают автоспорт 1980-х во всех его блистающих гранях. При этом будет достаточно моментов, которые будут интересны всем без исключения.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Например, один из наиболее быстрых советских ралли-каров, построенная «по мотивам» новейшей тогда ВАЗ-2108 уникальная Lada Eva, предстает здесь в совершенно не том виде, в котором сегодня она сохранилась в истории. Нам предстоит увидеть кадры, на которых запечатлен процесс рождения уникального аэродинамического обвеса «Эвы». И еще огромное множество крайне любопытных моментов, вызывающих гамму теплых чувств по давно ушедшему золотому веку советских гонок.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем» 2023

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: АВТО МОТО СПОРТ В СССР

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 10
13.10.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0