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Полицейские в Калифорнии недовольны Tesla: почему электромобили непригодны для службы?
13 октября
Полицейские в Калифорнии недовольны Tesla: почему электромобили непригодны для службы?
The Drive: полицейские выдвинули ряд претензий...

Полицейские в Калифорнии недовольны Tesla: почему электромобили непригодны для службы?

The Drive: полицейские выдвинули ряд претензий к служебным электромобилям Tesla

В последние годы электромобили становятся все более популярными не только среди обычных водителей, но и в службах экстренных реагирований. Однако, как показывает практика, не все модели подходят для интенсивной эксплуатации в условиях, требующих высокой мобильности и функциональности.

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В этом контексте полицейские в Калифорнии выразили недовольство по поводу использования автомобилей Tesla в своей работе, что стало темой обсуждения в СМИ, в частности, в издании The Drive.

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Одной из основных жалоб полицейских стало неудобство при посадке и выходе из автомобилей Tesla. Полицейские отмечают, что конструкция моделей Tesla не всегда позволяет быстро и легко покинуть машину, особенно в экстренных ситуациях. Это может стать серьезной проблемой, когда нужно быстро реагировать на угрозу или задерживать подозреваемого.

Еще одной серьезной проблемой является ограниченное пространство на заднем сиденье. Полицейские сообщили, что в Tesla можно разместить лишь одного задержанного, что создает дополнительные трудности. В случае необходимости задержания нескольких подозреваемых, полицейским придется использовать несколько автомобилей, что увеличивает время реагирования и затрудняет координацию действий.

Запас хода электромобилей также стал предметом критики. Полицейские выразили опасения по поводу необходимости ожидания зарядки автомобиля с задержанным внутри. В условиях, когда каждая минута может иметь значение, ожидание подзарядки может создать потенциально опасные ситуации как для полицейских, так и для граждан. В этом контексте традиционные автомобили с бензиновыми двигателями, которые можно быстро заправить, выглядят более предпочтительными.

Инвестиции в Tesla Несмотря на все указанные недостатки, в августе этого года для местных полицейских были приобретены несколько седанов Tesla Model 3 на сумму около $150 тыс. Кроме того, доработки, необходимые для адаптации автомобилей под нужды полиции, обошлись в дополнительные $35 тыс.

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В заключение полицейские отметили, что для их нужд лучше подходит Ford F-150. Этот пикап зарекомендовал себя как надежный и функциональный автомобиль, который способен справляться с задачами, стоящими перед правоохранительными органами.

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Источник: The Drive

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Лежнин Роман
Фото:Tesla
Количество просмотров 4
13.10.2024
Фото:Tesla
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Отзывы о Tesla Model 3 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Tesla Model 3  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Автопилот суперский, управляется отлично
Недостатки:
У многих владельцев в Финляндии и Канаде начались проблемы с покрытием, краска просто отваливается. Либо какая то партия либо недостатки производства.
Комментарий:
Себе всё равно возьму, но в лизинг.
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