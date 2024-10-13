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На российском рынке появился интересный крупный кроссовер Hyundai: цены и комплектации

В Россию привезли рестайлинговый Hyundai Palisade по цене 7,8 млн рублей

Частный дилер из Москвы предлагает рестайлинговый Hyundai Palisade, появившийся в продаже через параллельный импорт.

Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

За 7 800 000 рублей вы получаете Hyundai Palisade в топовой комплектации Calligraphy. Под капотом скрывается проверенный временем 3,5-литровый бензиновый двигатель V6, развивающий 249 л.с. В тандеме с ним работает автоматическая коробка передач, а полный привод обеспечивает уверенность на любых дорогах.

Hyundai Palisade
Hyundai Palisade

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Но цена – это только верхушка айсберга. Рестайлинг Palisade принес не только внушительный ценник, но и существенные изменения во внешности и оснащении. Внешность преобразилась: массивная прямоугольная решетка радиатора, новые раздельные фары с обновленной графикой, модернизированный задний бампер – все это создает более солидный и представительный образ. Внешние зеркала с автоматическим затемнением и новые 20-дюймовые колесные диски добавляют штрихи роскоши.

Интерьер Hyundai Palisade
Интерьер Hyundai Palisade

Однако настоящее богатство скрывается внутри. Комплектация Calligraphy предлагает практически полный набор систем помощи водителю. Речь идет о системах предупреждения о столкновении (FCW), предотвращения столкновений (FCA), предупреждения о выезде из полосы (LDW) и многом другом. Безопасность обеспечивается полным комплектом подушек безопасности: фронтальные, боковые и оконные.

Интерьер Hyundai Palisade
Интерьер Hyundai Palisade

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Сравнение с недавним появлением рестайлинговой Hyundai Sonata (предлагаемой за 4 599 000 рублей) наглядно демонстрирует премиальный уровень Palisade. Разница в цене отражает не только размер и класс автомобиля, но и более богатую комплектацию и выразительный дизайн.

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Источник: Autonews

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Лежнин Роман
Фото:Hyundai
Количество просмотров 15
13.10.2024
Фото:Hyundai
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Отзывы о Hyundai Palisade

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