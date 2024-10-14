Юрист развенчал главный миф автомобилистов о работе аварийки

Русяев: Остановка с включенной аварийной сигнализацией не освобождает от штрафов

Юрист Илья Русяев предупредил водителей, что включенная аварийная сигнализация не освобождает водителей от штрафов.

Многие ошибочно полагают, что это дает право останавливаться в любом месте без риска наказания, однако аварийка лишь предупреждает других участников движения о внештатной ситуации.

Если водитель останавливается в зоне действия знака «Остановка запрещена», он может получить штраф, даже если включена аварийка. Ситуация осложняется, если остановка происходит в зоне действия камер, которые не смогут определить наличие внештатной ситуации.

Чтобы избежать штрафов при реальных проблемах с автомобилем, юрист рекомендует установить знак аварийной остановки. Его следует разместить на расстоянии 15 метров от машины в населенных пунктах и 30 метров — за их пределами. Это может помочь инспекторам ГИБДД отнестись к ситуации с пониманием и избежать выписывания штрафа, но вот от штрафа с камер вряд ли поможет.

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Источник: news.ru