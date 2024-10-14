#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эксперт рассказала, как определить опасное вождение
14 октября
Эксперт рассказала, как определить опасное вождение
Соловьева: К доказательствам опасного вождения...
Suzuki Baleno
14 октября
В Россию привезли бюджетный Suzuki с надежным мотором: известна цена
В РФ поступили в продажу новые Suzuki Baleno по...
Ликсутов: благодаря инспекторам МАДИ на улицах столицы исчезла хаотичная парковка
14 октября
Ликсутов: благодаря инспекторам МАДИ на улицах столицы исчезла хаотичная парковка
11 лет МАДИ обеспечивает безопасность дорожного...

Юрист развенчал главный миф автомобилистов о работе аварийки

Русяев: Остановка с включенной аварийной сигнализацией не освобождает от штрафов

Юрист Илья Русяев предупредил водителей, что включенная аварийная сигнализация не освобождает водителей от штрафов.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Многие ошибочно полагают, что это дает право останавливаться в любом месте без риска наказания, однако аварийка лишь предупреждает других участников движения о внештатной ситуации.

Если водитель останавливается в зоне действия знака «Остановка запрещена», он может получить штраф, даже если включена аварийка. Ситуация осложняется, если остановка происходит в зоне действия камер, которые не смогут определить наличие внештатной ситуации.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Чтобы избежать штрафов при реальных проблемах с автомобилем, юрист рекомендует установить знак аварийной остановки. Его следует разместить на расстоянии 15 метров от машины в населенных пунктах и 30 метров — за их пределами. Это может помочь инспекторам ГИБДД отнестись к ситуации с пониманием и избежать выписывания штрафа, но вот от штрафа с камер вряд ли поможет.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем» 2023

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: news.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Сергей Мальгавко/ТАСС
Количество просмотров 13
14.10.2024
Фото:Сергей Мальгавко/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0