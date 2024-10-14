Новую модель Honda по цене Весты привезли в Россию

В России появились в продаже новые седаны Honda Crider от 1,9 млн рублей

Недорогие седаны Honda Crider, которые являются альтернативой Civic, продолжают поставлять в Россию из Китая. Цена этого автомобиля сейчас начинается от 1 900 000 рублей. А российский седан Lada Vesta в максимальной комплектации Techno со 122-сильным мотором и вариатором стоит от 1 960 000 рублей.

Стоимость Honda Crider различаются в зависимости от региона. В Заринске (Алтайский край) автомобиль стоит от 1,9 млн рублей, но в Екатеринбурге, Москве и Краснодаре стоимость варьируются от 1,949 млн до 2 млн рублей. Самые дорогие предложения – в Махачкале, где модель можно купить минимум за 2,25 млн рублей.

Honda Crider

Под капотом Honda Crider установлены безальтернативная 1,0-литровая турбо-«тройка» от Honda Civic мощностью 122 л. с. и бесступенчатый вариатор.

Honda Crider

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Источник: «Автоновости дня»