#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
На авторынке РФ — взлет покупательского экстремизма
14 октября
На авторынке РФ — взлет покупательского экстремизма
Названы регионы РФ, где покупатели машин чаще...
За сокрытие госномеров авто водителя накажут лишением прав
14 октября
За сокрытие госномеров авто водителя накажут лишением прав
Закон принят: за сокрытие номеров и повторную...
Экономия до миллиона рублей: выгоды и риски частного ввоза машин в Россию
14 октября
Экономия до миллиона рублей: выгоды и риски частного ввоза машин в Россию
Эксперт Хайцеэр перечислил риски частного ввоза...

Новую модель Honda по цене Весты привезли в Россию

В России появились в продаже новые седаны Honda Crider от 1,9 млн рублей

Недорогие седаны Honda Crider, которые являются альтернативой Civic, продолжают поставлять в Россию из Китая. Цена этого автомобиля сейчас начинается от 1 900 000 рублей. А российский седан Lada Vesta в максимальной комплектации Techno со 122-сильным мотором и вариатором стоит от 1 960 000 рублей.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Полный привод, длина от 4,5 м, цена от 3 млн руб. – большой тест кроссоверов

Стоимость Honda Crider различаются в зависимости от региона. В Заринске (Алтайский край) автомобиль стоит от 1,9 млн рублей, но в Екатеринбурге, Москве и Краснодаре стоимость варьируются от 1,949 млн до 2 млн рублей. Самые дорогие предложения – в Махачкале, где модель можно купить минимум за 2,25 млн рублей.

Honda Crider
Honda Crider

Под капотом Honda Crider установлены безальтернативная 1,0-литровая турбо-«тройка» от Honda Civic мощностью 122 л. с. и бесступенчатый вариатор.

Honda Crider
Honda Crider

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем» 2023

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Honda
Количество просмотров 5
14.10.2024
Фото:Honda
Поделиться:
Оцените материал:
0