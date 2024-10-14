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За сокрытие госномеров авто водителя накажут лишением прав

Закон принят: за сокрытие номеров и повторную езду без них лишат прав

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит лишение водительских прав за использование устройств, скрывающих или изменяющих регистрационные номера автомобилей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Поправки касаются Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Ранее водителей могли штрафовать на 5 тысяч рублей или лишать прав на срок от одного до трех месяцев за управление автомобилем без номеров или с устройствами, скрывающими номер.

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Согласно новому закону, ответственность за управление транспортом с подобным устройством выделена в отдельную часть статьи 12.2 КоАП. Теперь за это правонарушение водителей будут лишать прав на срок от одного до полутора лет, а само устройство конфискуют и уничтожат.

Также ужесточается ответственность за повторные случаи езды без номеров (или с нечитаемыми номерами, скрытыми бумагой, листвой или грязью): за такие действия также будут лишать прав на срок от одного до полутора лет.

Новые нормы вступают в силу с 14 октября.

Кстати, выцветший российский триколор на знаке – тоже нарушение. В случае нечитаемого номера автовладельцу следует заказать новые таблички в соответствии со всеми требованиями. За отсутствие знака, удовлетворяющего всем требованиям законодательства, водителю грозит штраф 500 рублей.

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Источник: ТАСС

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Алексеева Елена
Фото:Соцсети
Количество просмотров 3
14.10.2024
Фото:Соцсети
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