Новый седан Nissan с надежным 135-сильным мотором продают дешевле 2,2 млн рублей
Седан Nissan Sylphy продолжают поставлять в Россию и частные продавцы, и компании. Сейчас автомобиль можно заказать за 2,171 млн рублей.
За столько новый Sylphy 2024 г. в. привезет под заказ фирма из Владивостока, в стоимость входят таможенные платежи и установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». В числе опций климат-контроль, бесключевой доступ, медиасистема с крупным экраном, многофункциональное рулевое колесо.
В Краснодаре и Перми аналогичные Sylphy стоят 2,28 и 2,49 млн рублей, но это тоже цены машин под заказ.
Самыми дорогими модификациями Sylphy в России являются гибридные: у них 1,2-литровый 72-сильный атмосферный мотор сочетается со 136-сильным электромотором, вращающим передние колеса.
Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.
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Источник: Автоновости дня