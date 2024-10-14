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Новый седан Nissan с надежным 135-сильным мотором продают дешевле 2,2 млн рублей

Дилеры привезли в Россию новые седаны Nissan Sylphy по цене от 2,2 млн рублей

Седан Nissan Sylphy продолжают поставлять в Россию и частные продавцы, и компании. Сейчас автомобиль можно заказать за 2,171 млн рублей.

Nissan Sylphy
Nissan Sylphy
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За столько новый Sylphy 2024 г. в. привезет под заказ фирма из Владивостока, в стоимость входят таможенные платежи и установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». В числе опций климат-контроль, бесключевой доступ, медиасистема с крупным экраном, многофункциональное рулевое колесо.

В Краснодаре и Перми аналогичные Sylphy стоят 2,28 и 2,49 млн рублей, но это тоже цены машин под заказ.

Nissan Sylphy
Nissan Sylphy

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Самыми дорогими модификациями Sylphy в России являются гибридные: у них 1,2-литровый 72-сильный атмосферный мотор сочетается со 136-сильным электромотором, вращающим передние колеса.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

Интерьер Nissan Sylphy
Интерьер Nissan Sylphy

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Autohome
Количество просмотров 9
14.10.2024
Фото:Autohome
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