Новый седан Nissan с надежным 135-сильным мотором продают дешевле 2,2 млн рублей

Дилеры привезли в Россию новые седаны Nissan Sylphy по цене от 2,2 млн рублей

Седан Nissan Sylphy продолжают поставлять в Россию и частные продавцы, и компании. Сейчас автомобиль можно заказать за 2,171 млн рублей.

Nissan Sylphy

За столько новый Sylphy 2024 г. в. привезет под заказ фирма из Владивостока, в стоимость входят таможенные платежи и установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». В числе опций климат-контроль, бесключевой доступ, медиасистема с крупным экраном, многофункциональное рулевое колесо.

В Краснодаре и Перми аналогичные Sylphy стоят 2,28 и 2,49 млн рублей, но это тоже цены машин под заказ.

Nissan Sylphy

Самыми дорогими модификациями Sylphy в России являются гибридные: у них 1,2-литровый 72-сильный атмосферный мотор сочетается со 136-сильным электромотором, вращающим передние колеса.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

Интерьер Nissan Sylphy

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автоновости дня