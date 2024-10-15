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Сколько вы вложите в популярный кроссовер Geely за 5 лет?

Подсчитана стоимость владения Geely Monjaro Luxury в течение 5 лет

Давно и прочно входящий в десятку бестселлеров российского авторынка кроссовер Geely Monjaro был проанализирован на предмет стоимости владения. Специалисты выяснили, в какую сумму обходится владение этой машиной в комплектации Luxury, на полном приводе, с двигателем 238 л.с. и АКП.

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Расчет велся с помощью сервиса DV-TCO, позволяющего оценить расходы на содержание того или иного автомобиля, сравнить его с конкурентами и использовать это, например, для оптимизирования корпоративного автопарка. В случае с Monjaro моделировалась ситуация эксплуатации в Москве в течение 5 лет, со среднегодовым пробегом в 15 000 км.

Geely Monjaro
Geely Monjaro

При межсервисном интервале в 10 000 км машина пройдет 7 ТО, на которые владелец потратит 187 тысяч рублей. В другие расходы включены ОСАГО (около 102 тысяч рублей), каско (почти 570 тысяч), текущий ремонт (около 30 тысяч), зимние шины Nokian (около 157 тысяч за комплект) и топливо (без малого 400 тысяч).

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За 5 лет изначально стоившая 3,9 млн рублей машина потеряет примерно 1,2 млн, и ее рыночная стоимость, с учетом инфляции, составит около 3 млн. А суммарная стоимость владения за весь срок составила чуть более 2,7 млн рублей, в год – примерно 550 тысяч. Каждый километр пути обойдется владельцу Monjaro в 36 рублей 52 копейки. Что сказать, на Гранте дешевле – всего 14 рублей 60 копеек.

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Источник: НАПИ

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 20
15.10.2024
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