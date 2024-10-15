Новый Nissan Murano рассекречен

Появились первые изображения кроссовера Nissan Murano нового поколения

Первые фото кроссовера Nissan Murano нового поколения опубликовало издание Carscoops со ссылкой на сканы рекламной брошюры, которую читатель издания обнаружил в одном из официальных дилерских центров бренда.

Murano 2025 года получит совершенно новую переднюю панель. Она отличается широкой решеткой, которая окружена светящимися акцентами, а также выраженными воздушными занавесками.

У модели новый дизайн, вдохновленный Ariya. Автомобиль с двигателем внутреннего сгорания сохраняет знакомые формы и контрастную черную крышу. Сзади появятся световая балка и серебристая накладка на новый бампер.

Nissan Murano

Интерьер автомобиля обновился: появились цифровая приборная панель и широкоэкранная информационно-развлекательная система. Также видны двухспицевое рулевое колесо и современная центральная консоль с набором физических элементов управления.

Nissan Murano

Ожидается, что машина будет оснащена новым турбированным 2,0-литровым 4-цилиндровым мотором. Предположительно, он будет перенесен из Infiniti QX60, где он выдает 268 л.с. и 387 Нм крутящего момента. Также автомобиль сможет получить новую 9-ступенчатую АКП вместо обычной бесступенчатой трансмиссии (CVT).

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Источник: Carscoops