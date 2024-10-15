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Новый Nissan Murano рассекречен

Появились первые изображения кроссовера Nissan Murano нового поколения

Первые фото кроссовера Nissan Murano нового поколения опубликовало издание Carscoops со ссылкой на сканы рекламной брошюры, которую читатель издания обнаружил в одном из официальных дилерских центров бренда.

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Murano 2025 года получит совершенно новую переднюю панель. Она отличается широкой решеткой, которая окружена светящимися акцентами, а также выраженными воздушными занавесками.

У модели новый дизайн, вдохновленный Ariya. Автомобиль с двигателем внутреннего сгорания сохраняет знакомые формы и контрастную черную крышу. Сзади появятся световая балка и серебристая накладка на новый бампер.

Nissan Murano
Nissan Murano

Интерьер автомобиля обновился: появились цифровая приборная панель и широкоэкранная информационно-развлекательная система. Также видны двухспицевое рулевое колесо и современная центральная консоль с набором физических элементов управления.

Nissan Murano
Nissan Murano

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Ожидается, что машина будет оснащена новым турбированным 2,0-литровым 4-цилиндровым мотором. Предположительно, он будет перенесен из Infiniti QX60, где он выдает 268 л.с. и 387 Нм крутящего момента. Также автомобиль сможет получить новую 9-ступенчатую АКП вместо обычной бесступенчатой трансмиссии (CVT).

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Источник: Carscoops

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Ушакова Ирина
Фото:Carscoops
Количество просмотров 18
15.10.2024
Фото:Carscoops
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Отзывы о Nissan Murano (10)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Nissan Murano  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Эргономика, круговой обзор
Недостатки:
Маленький багажник
Комментарий:
Чувствую себя очень комфортно. Отличная рулежка и устойчивость на дороге, хороший круговой обзор и контроль слепых зон. Эргономика на высшем уровне, просто кайф от вождения. Багажник не сильно большой, учитывая габариты, но если сложить сидения, получается вполне норм.
+2