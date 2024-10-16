Как отличить поддельный масляный фильтр

«За рулем» объяснил, в чем разница поддельного и оригинального масляных фильтров

В наши дни выбор масляных фильтров достаточно широк. Есть изделия и отечественных, и зарубежных производителей по самым разным ценам.

На стоимость фильтра влияет качество комплектующих, в связи с чем известные бренды внимательно относятся к подбору компонентов. За этим следит служба ОТК – любые производственные ошибки тщательно документируются и всегда ведется поиск решения возникающих проблем.

Однако чаще всего подделывают масляные фильтры известных брендов, заслуживших славу качественных.

Минимальный ущерб от подделки – это более частая замена фильтра, что влечет за собой лишние расходы. В любом случае низкое качество фильтрующего элемента неизбежно приведет к поломкам двигателя. Чтобы гарантированно не нарваться на поддельный масляный фильтр, приобретайте его в магазине «За рулем».

А теперь подробно: как же выбрать качественную запчасть?

Самая главная часть масляного фильтра

Естественно, это фильтрующий элемент. Чаще всего он будет герметично запаян. Но даже вскрыв корпус фильтра и рассмотрев элемент, отличить подделку от оригинала не получится.

Важным критерием при изготовлении фильтрующего элемента будет качество бумаги, определить которое можно только в лаборатории. Проверка выполняется по следующим параметрам:

герметичность;

грязеемкость;

площадь фильтрующего элемента (должна соответствовать параметрам завода-изготовителя);

воздухопроницаемость (по норме от 320 до 450 дм3/(м2 · с).

Также в лабораторных условиях проверяется качество перепускного клапана, который должен срабатывать в случае образования высокого давления масла, поступающего на фильтр. В этом случае проверяются противодренажный клапан и герметичность обратного клапана.

Вывод: даже разобрав масляный фильтр, вряд ли удастся визуально определить его подлинность. Для этого потребуется специальное лабораторное оборудование.