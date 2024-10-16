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Как отличить поддельный масляный фильтр

«За рулем» объяснил, в чем разница поддельного и оригинального масляных фильтров

В наши дни выбор масляных фильтров достаточно широк. Есть изделия и отечественных, и зарубежных производителей по самым разным ценам.

На стоимость фильтра влияет качество комплектующих, в связи с чем известные бренды внимательно относятся к подбору компонентов. За этим следит служба ОТК – любые производственные ошибки тщательно документируются и всегда ведется поиск решения возникающих проблем.

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Однако чаще всего подделывают масляные фильтры известных брендов, заслуживших славу качественных.

Минимальный ущерб от подделки – это более частая замена фильтра, что влечет за собой лишние расходы. В любом случае низкое качество фильтрующего элемента неизбежно приведет к поломкам двигателя. Чтобы гарантированно не нарваться на поддельный масляный фильтр, приобретайте его в магазине «За рулем».

А теперь подробно: как же выбрать качественную запчасть?

Самая главная часть масляного фильтра

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Естественно, это фильтрующий элемент. Чаще всего он будет герметично запаян. Но даже вскрыв корпус фильтра и рассмотрев элемент, отличить подделку от оригинала не получится.

Важным критерием при изготовлении фильтрующего элемента будет качество бумаги, определить которое можно только в лаборатории. Проверка выполняется по следующим параметрам:

  • герметичность;
  • грязеемкость;
  • площадь фильтрующего элемента (должна соответствовать параметрам завода-изготовителя);
  • воздухопроницаемость (по норме от 320 до 450 дм3/(м2·с).

Также в лабораторных условиях проверяется качество перепускного клапана, который должен срабатывать в случае образования высокого давления масла, поступающего на фильтр. В этом случае проверяются противодренажный клапан и герметичность обратного клапана.

Вывод: даже разобрав масляный фильтр, вряд ли удастся визуально определить его подлинность. Для этого потребуется специальное лабораторное оборудование.

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Кацубо Игорь
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Количество просмотров 7
16.10.2024
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«За рулем»
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