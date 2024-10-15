Число выданных автокредитов выросло в 2024 году

Выдача кредитов на новые и подержанные легковые машины увеличилась в 2024 году

Несмотря на повышение ключевой ставки, выдача автокредитов на новые и подержанные легковые автомобили показывает рост в 2024 году. Эксперты компании «Рольф» сообщили, что если в 2023 году доля приобретенных в кредит автомобилей с пробегом составляла 38%, то по итогам 9 месяцев 2024 года уже 46% автомобилей приобретается при помощи заемных средств.

На фоне роста кредитования растут продажи страховых продуктов. Доля застрахованных автомобилей с пробегом по каско возросла до 55% в 2024 году. При этом средняя цена автомобиля выросла вдвое. Самыми популярными марками автомобилей с пробегом в 2024 году, приобретенными в кредит, стали Kia, BMW и Mercedes-Benz.

«Увеличению числа автокредитов в текущих условиях способствует совокупность факторов. Во-первых, автомобильные компании на рынке предлагают специальные условия в части автокредита – сниженную процентную ставку, нулевой первоначальный взнос, длительный срок кредита. Безусловно, это способствует повышению привлекательности данного инструмента.

Во-вторых, доходы населения растут, зафиксирован беспрецедентно низкий уровень безработицы в стране. Наконец, повышение утильсбора с 1 октября сыграло свою роль и способствовало ускорению принятия решения о покупке», – заметила Ольга Бойко, директор департамента продаж финансовых услуг «Рольф».

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Источник: «Российская газета»