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Toyota Corolla нового поколения: подробности и фото

Toyota Corolla нового поколения сможет проезжать более 2000 км на одном баке

Текущая модель Toyota Corolla была представлена в 2018 году. Издание Bestcar сообщило подробности о модели нового поколения.

Toyota Corolla
Toyota Corolla
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Так, новая Toyota Corolla будет оснащена фирменным мотором нового поколения Toyota, которое ожидается в 2026 году. Подробные характеристики пока не сообщаются, поскольку разработка продолжается, но источник утверждает, что в линейке обязательно будет гибридная версия с новым 1,5-литровым рядным 4-цилиндровым мотором. Ожидается, что базовая версия будет иметь мощность около 130 л.с., а старшая будет выдавать 180 л.с.

Интерьер Toyota Corolla
Интерьер Toyota Corolla

Новая Toyota Corolla сможет проезжать с полным баком и заряженной батареей более 2000 км.

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Источник: Bestcar

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Ушакова Ирина
Фото:BestCarWeb
Количество просмотров 14
15.10.2024
Фото:BestCarWeb
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Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+10