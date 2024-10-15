Toyota Corolla нового поколения: подробности и фото
Текущая модель Toyota Corolla была представлена в 2018 году. Издание Bestcar сообщило подробности о модели нового поколения.
Так, новая Toyota Corolla будет оснащена фирменным мотором нового поколения Toyota, которое ожидается в 2026 году. Подробные характеристики пока не сообщаются, поскольку разработка продолжается, но источник утверждает, что в линейке обязательно будет гибридная версия с новым 1,5-литровым рядным 4-цилиндровым мотором. Ожидается, что базовая версия будет иметь мощность около 130 л.с., а старшая будет выдавать 180 л.с.
Новая Toyota Corolla сможет проезжать с полным баком и заряженной батареей более 2000 км.
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Источник: Bestcar