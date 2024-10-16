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В России хотят пересмотреть возраст управления личным транспортом

Депутат Михаил Ветров предложил снизить возраст управления автомобилем до 16 лет

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил уменьшить минимально допустимый возраст для управления легковыми автомобилями и мотоциклами с 18 до 16-17 лет.

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Соответствующее обращение он направил начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения генерал-лейтенанту полиции Михаилу Черникову. Он отметил, что в России право на вождение получают только граждане, достигшие 18 лет и имеющие водительское удостоверение.

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Однако в международной практике существуют различные подходы к возрастным ограничениям. В некоторых странах допускается, чтобы водители младше 18 лет, имеющие специальное удостоверение, управляли автомобилем в присутствии взрослого.

С учетом растущей автомобилизации и общественного запроса на смягчение норм доступа к управлению личным транспортом депутат считает целесообразным рассмотреть возможность изменения законодательства в этой области.

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Источник: RT

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Алексеева Елена
Фото:freepik / prostooleh
Количество просмотров 16
16.10.2024
Фото:freepik / prostooleh
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