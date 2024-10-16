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Расходы россиян на покупку новых легковых машин выросли на 42%

«Автостат»: в сентябре 2024 года россияне потратили на покупку новых легковых авто 475,7 млрд рублей

В сентябре текущего года россияне купили новых легковых авто на 475,7 млрд рублей. Это на 42% больше, чем в сентябре 2023 года, и на 6% больше, чем месяцем ранее.

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И все же сентябрьский результат оказался ниже максимального в истории РФ результата, установленного в марте нынешнего года. Тогда на покупку новых авто граждане потратили 496 млрд рублей. При этом машин в начале осени было продано больше: 150,9 тыс. единиц в сентябре против 146,5 тыс. единиц в марте.

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Причина – в разнице средневзвешенной цены, которая в марте была выше, чем в сентябре (3,38 млн и 3,15 млн рублей соответственно), считают аналитики. Структура продаж меняется в сторону автомобилей массовых брендов. Так, если в марте рыночная доля премиум-сегмента находилась на уровне 13%, то в сентябре она составила чуть более 9%.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Источник: Автостат

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 9
16.10.2024
Фото:freepik / senivpetro
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