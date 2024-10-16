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Школьный автобус столкнулся с легковушкой под Самарой: подробности ДТП

В Самарской области автобус с 20 школьниками попал в аварию

В Волжском районе Самарской области столкнулись автобус Higer и автомобиль Lada Granta. Автобус перевозил школьников. Авария произошла на пересечении улиц Петра Монастырского и Анетты Бас.

ДТП со школьным автобусом в Самарской области
ДТП со школьным автобусом в Самарской области
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Уточняется, что в салоне автобуса находились 22 человека, в том числе 20 несовершеннолетних. Из них никто не пострадал.

Lada Granta опрокинулась. Водитель и пассажирка Лады обратились за медпомощью.

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Источник: ГУ МВД по Самарской области

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 3
16.10.2024
Фото:МВД Медиа
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