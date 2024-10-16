Школьный автобус столкнулся с легковушкой под Самарой: подробности ДТП

В Самарской области автобус с 20 школьниками попал в аварию

В Волжском районе Самарской области столкнулись автобус Higer и автомобиль Lada Granta. Автобус перевозил школьников. Авария произошла на пересечении улиц Петра Монастырского и Анетты Бас.

ДТП со школьным автобусом в Самарской области

Уточняется, что в салоне автобуса находились 22 человека, в том числе 20 несовершеннолетних. Из них никто не пострадал.

Lada Granta опрокинулась. Водитель и пассажирка Лады обратились за медпомощью.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: ГУ МВД по Самарской области