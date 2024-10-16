Школьный автобус столкнулся с легковушкой под Самарой: подробности ДТП
В Волжском районе Самарской области столкнулись автобус Higer и автомобиль Lada Granta. Автобус перевозил школьников. Авария произошла на пересечении улиц Петра Монастырского и Анетты Бас.
Уточняется, что в салоне автобуса находились 22 человека, в том числе 20 несовершеннолетних. Из них никто не пострадал.
Lada Granta опрокинулась. Водитель и пассажирка Лады обратились за медпомощью.
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Источник: ГУ МВД по Самарской области