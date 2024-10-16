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Самый выносливый внедорожник в мире от Toyota теперь в России: сколько он стоит

В РФ появился в продаже большой внедорожник Toyota Sequoia по цене от ₽11 млн

Один из самых долговечных рамных внедорожников в мире Toyota Sequoia продолжают поставлять в Россию по параллельным каналам. Цены на автомобиль начинаются с 11 млн рублей.

Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

На рынке РФ всего одно такое предложение: за минимальные 10 980 000 рублей Toyota Sequoia предлагает привезти под заказ компания из Ростова-на-Дону. Вариант Limited за 13 692 000 рублей можно заказать во Владивостоке, а за 13 800 000 рублей машину из наличия продают в Москве.

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Среди опций адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора, подогревы руля, передних сидений и лобового стекла и разные электронные ассистенты водителя.

Версию Platinum в российской столице продают за 14 700 000 рублей, а внедорожный TRD Pro в Новосибирске предлагается за 15 900 000 рублей. Автомобиль этой версии получил оригинальные пружины и дорогие амплитудозависимые амортизаторы.

Интерьер Toyota Sequoia
Интерьер Toyota Sequoia

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Приводит в движение Toyota Sequoia гибридная силовая установка i-Force Max, состоящая из 3,5-литрового бензинового двигателя V6 с двойным турбонаддувом и электромотора с суммарной отдачей 437 л. с. Привод полный.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 5
16.10.2024
Фото:Toyota
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