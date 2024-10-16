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Tank 300 получил новую мощную версию

В Китае сертифицирован внедорожник Tank 300 с новым 186-сильным турбодизелем

Минпром КНР добавил в свой каталог внедорожник Tank 300 с новым 2,4-литровым дизельным двигателем мощностью 186 л. с. Внешне дизельная модификация ничем не отличается от бензиновой, за исключением того, что сзади нет логотипа.

Tank 300
Tank 300
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Длина машины равна 4750 мм при колесной базе 2750 мм. Снаряженная масса составляет 2375 кг. Углы въезда и съезда — 34° и 30°. Дизельный Tank 300 способен буксировать прицеп массой до 2,5 тонн.

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Сертификация машины Минпромом одновременно является разрешением на серийный выпуск автомобиля, поэтому выход на рынок дизельного Tank 300 ожидается в ближайшее время.

Ранее «За рулем» перечислил самые надежные внедорожники на российском рынке.

Tank 300
Tank 300

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Источник: AutoHome

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Ушакова Ирина
Фото:Autohome
Количество просмотров 31
16.10.2024
Фото:Autohome
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