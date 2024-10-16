Tank 300 получил новую мощную версию

В Китае сертифицирован внедорожник Tank 300 с новым 186-сильным турбодизелем

Минпром КНР добавил в свой каталог внедорожник Tank 300 с новым 2,4-литровым дизельным двигателем мощностью 186 л. с. Внешне дизельная модификация ничем не отличается от бензиновой, за исключением того, что сзади нет логотипа.

Tank 300

Длина машины равна 4750 мм при колесной базе 2750 мм. Снаряженная масса составляет 2375 кг. Углы въезда и съезда — 34° и 30°. Дизельный Tank 300 способен буксировать прицеп массой до 2,5 тонн.

Сертификация машины Минпромом одновременно является разрешением на серийный выпуск автомобиля, поэтому выход на рынок дизельного Tank 300 ожидается в ближайшее время.

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Tank 300

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Источник: AutoHome