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Как дальнобойщики наказывают водителей легковушек (видео)

В Праге водитель Porsche 911 решил «подрезать» пожарный автомобиль

Просмотр видео о дальнобойщиках, наказывающих «дорожных учителей» и автохамов – одно из любимых наших развлечений на выходных. Но честно говоря, когда мы нашли для вас этот новый видеодайджест на заданную тему, сама собой пришла мысль: такие субъекты наказывают себя сами!

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Действительно, львиная доля случаев из подборки упирается всего в два поведенческих паттерна: либо зазевался сам, попал в слепую зону к дальнобою и был безжалостно (и при этом очевидно незряче) притерт бортом кабины, либо принялся учить, перетормозил и «насадился» на бампер тягача...

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Вот замечательный случай из Праги: водитель Porsche 911 обгоняет пожарный автомобиль, причем в неположенном месте, а затем начинает провоцировать водителя – видимо, «плестись» вслед за «пожаркой» в течение хоть какого-то времени этот спортсмен посчитал ниже своего достоинства. Чем все закончилось? Смотрим!

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Источник: ПРО Технику

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 12
20.10.2024
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