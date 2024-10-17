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Япония пошла на рекорд: вырос экспорт автомобилей и запчастей в Россию

Япония в сентябре увеличила экспорт в РФ автомобилей на 132%, запчастей – на 21%

Согласно данным, опубликованным Минфином Японии, в сентябре 2024 года экспорт легковых автомобилей в Россию вырос на 132,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

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Однако за первую половину финансового года Токио сократил экспорт легковых авто в РФ на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Кроме того, в сентябре текущего года Япония увеличила экспорт запчастей и комплектующих для транспортных средств на 21,3%. В период с апреля по сентябрь этот показатель также вырос на 7,9%.

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В целом, товарооборот между Японией и Россией в сентябре 2024 года увеличился на 22,78% по сравнению с сентябрем 2023 года, составив 98,6 млрд иен (примерно 659 млн долларов по текущему курсу). Японские автомобили остаются ключевым компонентом этого товарооборота, составляя более 65% всего экспорта из Японии в Россию.

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Источник: ТАСС

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Алексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 36
17.10.2024
Фото:Unsplash
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