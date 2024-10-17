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Грузовик Валдай 8 получил новый двигатель

Начались продажи среднетоннажных грузовиков Валдай 8 экокласса Евро-5

Грузовое семейство Валдай продолжает обновление силовых агрегатов: вслед за презентацией газовой версии старшего Валдай 12, ГК «СТТ» объявила о старте продаж среднетоннажников Валдай 8 с дизелями экокласса Евро-5. Обновление силового агрегата позволило сделать автомобили экологичнее и эффективнее, сообщает пресс-служба дистрибьютора.

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Обновленный 2,5-литровый мотор принадлежит уже известному семейству G 2.5, модификация получила индекс G51B. Мощность двигателя составляет 149,6 л.с., крутящий момент – 420 Нм. На нормы Евро-5 удалось выйти за счет внедрения турбокомпрессора с электронным управлением и системы рециркуляции отработавших газов (EGR) в сочетании с каталитическим нейтрализатором и сажевым фильтром.

Валдай 8
Валдай 8

Повышение экокласса не привело к возникновению дополнительных эксплуатационных затрат (обновленным движкам не требуется заправка мочевиной), а все преимущества семейства G 2.5 модификация G51B сохранила.

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Среди них – небольшой собственный вес, низкий уровень шума (в ГРМ – ременный привод и гидрокомпенсаторы), большой запас прочности за счет применения чугунного блока и кованого стального коленвала. При этом алюминиевая головка позволяет мотору быстро прогреваться, а топливная аппаратура с давлением впрыска 2000 бар дает высокий КПД и снижает расход.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3
17.10.2024
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