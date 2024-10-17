Популярный корейский кроссвэн обновили, и он доступен в России по параимпорту

В Россию завезли обновленный Kia Carnival 2024 года по цене от 7,5 млн рублей

Обновленный минивэн Kia Carnival, который также иногда называют кроссвэном, объединяет функциональность минивэнов, динамику кроссоверов и комфорт автомобилей бизнес-класса.

Рестайлинговый Kia Carnival оснащен 3,5-литровым бензиновым V6, развивающим мощность 249 л.с., и работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль имеет только передний привод.

В комплектации Limousine, которую предлагают россиянам, интерьер выполнен из премиальных материалов. Центральная панель теперь оснащена изогнутым панорамным экраном, который объединяет дисплеи цифровой приборной панели и мультимедийной системы. Сиденья водителя и пассажиров имеют подогрев и вентиляцию, а также предусмотрены многозонный климат-контроль и система бесключевого доступа для максимального комфорта.

Среди функций безопасности: системы предупреждения о столкновении, контроля полосы движения и слепых зон, а также помощь при старте на холме. Водители и пассажиры могут рассчитывать на современные технологии, включая круговой обзор с камер, датчики усталости водителя и адаптивный круиз-контроль.

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Источник: Speedme