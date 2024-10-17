Популярный корейский кроссвэн обновили, и он доступен в России по параимпорту

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Рестайлинговый Kia Carnival оснащен 3,5-литровым бензиновым V6, развивающим мощность 249 л.с., и работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль имеет только передний привод.

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В комплектации Limousine, которую предлагают россиянам, интерьер выполнен из премиальных материалов. Центральная панель теперь оснащена изогнутым панорамным экраном, который объединяет дисплеи цифровой приборной панели и мультимедийной системы. Сиденья водителя и пассажиров имеют подогрев и вентиляцию, а также предусмотрены многозонный климат-контроль и система бесключевого доступа для максимального комфорта.

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Среди функций безопасности: системы предупреждения о столкновении, контроля полосы движения и слепых зон, а также помощь при старте на холме. Водители и пассажиры могут рассчитывать на современные технологии, включая круговой обзор с камер, датчики усталости водителя и адаптивный круиз-контроль.

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Источник: Speedme

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Алексеева Елена
Фото:Kia
Количество просмотров 2
17.10.2024
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Carnival (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Carnival  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Просторный. Комфортабельный. Современный. Относительно быстроходный, Экономичный даже в бензиновом варианте.
Недостатки:
Цена. Впрочем, это вопрос скорее к правительству РФ.
Комментарий:
Хороший автомобиль. Советую брать!
+2