Новый просторный и хорошо оснащенный «кореец» приехал в Россию: известна цена

В России появился в продаже новый Genesis G90 за 22 млн рублей

Дилер из Владивостока привез в Россию новый корейский люксовый седан Genesis G90 по цене 22 млн руб. Модель предлагается в версии Luxe с бензиновым двигателем объемом 3,5 литра и мощностью 380 л.с. Автомобиль с полным приводом и АКП.

Genesis G90

В комплектацию Luxe входят два экрана с диагональю 12,3 дюйма, полный набор подушек безопасности, беспроводная зарядка для смартфона, трехзонный климат-контроль, подогрев всех сидений (а у передних также имеются вентиляция и функция массажа).

Genesis G90

Модель G90 в России сейчас стоит дороже, чем некоторые ее немецкие конкуренты, такие как Audi A8 (цена – от 15,6 млн руб.) и BMW 7-Series (16,25 млн руб. за новую машину актуального поколения).

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Источник: Autonews