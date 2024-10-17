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Новый просторный и хорошо оснащенный «кореец» приехал в Россию: известна цена

В России появился в продаже новый Genesis G90 за 22 млн рублей

Дилер из Владивостока привез в Россию новый корейский люксовый седан Genesis G90 по цене 22 млн руб. Модель предлагается в версии Luxe с бензиновым двигателем объемом 3,5 литра и мощностью 380 л.с. Автомобиль с полным приводом и АКП.

Genesis G90
Genesis G90
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В комплектацию Luxe входят два экрана с диагональю 12,3 дюйма, полный набор подушек безопасности, беспроводная зарядка для смартфона, трехзонный климат-контроль, подогрев всех сидений (а у передних также имеются вентиляция и функция массажа).

Genesis G90
Genesis G90

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Модель G90 в России сейчас стоит дороже, чем некоторые ее немецкие конкуренты, такие как Audi A8 (цена – от 15,6 млн руб.) и BMW 7-Series (16,25 млн руб. за новую машину актуального поколения).

Ранее «За рулем» перечислил самые надежные внедорожники на российском рынке.

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Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:DongCheDi
Количество просмотров 18
17.10.2024
Фото:DongCheDi
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