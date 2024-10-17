Стало известно, какие шины будут ставить на электромобили Атом

Электромобиль Атом с завода будет комплектоваться шинами Pirelli

Пресс-служба стартапа Атом распространила информацию о том, что серийные электромобили с завода будут комплектоваться шинами Pirelli, выпускающимися на заводе бренда в Кирове. Лидер направления разработки шин и колес Атома Евгений Сапрыкин уточнил, что разработанные специально для российского электромобиля шины уже установлены на всех прототипах и активно тестируются на полигонах.

Характеристики шин Атом:

Размеры – 215/55 R17

Индекс нагрузки – 98 (до 750 кг на одну шину)

Индекс скорости – V (до 240 км/ч)

Вес шины – 10 кг +/-3%

Система мониторинга давления через ABS

Рекомендованное давление – 2,5 бара

Вот такие шины будут на серийных Атомах – кстати, в базе машина будет заднеприводной

Для Атома будет применяться специально адаптированная модель Cinturato P7 с технологией Elect, подразумевающей пониженное сопротивление качению, что помогает экономить энергию.

Кроме того, в рамках «электромобильной» адаптации у шины улучшили сцепление с дорогой под высокий крутящий момент двигателя, увеличили износоустойчивость, а также усилили конструкцию и подняли показатель максимальной разрешенной нагрузки – ввиду немалого веса электромобиля. Шины уже прошли сертификацию в России по европейским стандартам ЕК ООН (Е22). Напомним, серийно Атом собираются выпускать на заводе Москвич со второй половины 2025 года.

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