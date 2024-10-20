Механическая коробка уходит? Этот известный бренд говорит: нет!

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CarBuzz: Toyota не собирается отказываться от механической коробки передач

В 2025 году «заряженный» хэтчбек Toyota GR Corolla должен получить несколько мелких обновлений и одну принципиально новую опцию: в дополнение к традиционной для модели 6-ступенчатой МКП появится адаптивный 8-ступенчатый автомат, что расширит аудиторию.

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В 2025 году у Toyota GR Corolla появится версия с АКП
В 2025 году у Toyota GR Corolla появится версия с АКП

Однако в Toyota не последуют примеру многих производителей, однажды применивших АКП на какой-либо модели и постепенно выведя механику из списка предлагаемых вариантов трансмиссии.

Toyota GR Corolla 2025
Toyota GR Corolla 2025

Как пишет источник со ссылкой на CarBuzz, в Toyota считают, что среди поклонников GR Corolla по-прежнему превалируют те, кто выбирает механическую коробку передач. Они ожидают распределения 80/20 в пользу классического варианта трансмиссии. Это при том, что на новом автомате реализован важный для приверженцев спортивного стиля езды лаунч-контроль недоступный на машинах с МКП.

Toyota GR Corolla 2025
Toyota GR Corolla 2025

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При любом варианте трансмиссии все Toyota GR Corolla получат обновленный 3-цилиндровый 1.6 турбо – в нем по-прежнему 300 сил, но крутящий момент увеличен до 400 Нм. Кроме того, Toyota доработала подвеску, сделав ее еще более «заточенной» под агрессивное вождение, а дифференциалы Torsen теперь входят в стандартное оснащение всех версий. На рынок США обновленная модель должна выйти уже этой зимой.

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Источник: Motor1

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 6
20.10.2024
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Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+10