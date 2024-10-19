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Как появился легендарный ЗИС-151? Интересная история (видео)

В Сети появился документальный фильм об истории создания грузовика ЗИС-151

Самый массовый в Советской армии военных лет грузовик Studebaker US6, поставлявшийся по ленд-лизу, не мог не повлиять на конструкцию первого полноприводного автомобиля завода имени Сталина – ЗИС-151. Конечно, полной копией «американца» наши машины не были, но прозвище «советский Студебекер» приклеилось к ЗИСу на долгие годы.

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Первые попытки осуществить «параллельный перенос» конструкции американской машины на советскую (тогда еще – военную) действительность относятся к 1944 году. В итоге концепция 2,5-тонной трехосной полноприводной машины с задними двухскатными мостами была воплощена в жизнь.

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ЗИС-151 получился машиной удачной. Такие грузовики поступали во все рода советских войск, экспортировались в страны Варшавского договора и послужили платформой для огромного количества разнообразных армейских надстроек – в первую очередь, конечно, ракетных... Подробнее об этом интереснейшем грузовике – в видео!

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Источник: ПРО Технику

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 25
19.10.2024
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