Хорошо известный «японец» вернулся в Россию: он дешевле «китайцев»

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В РФ поступили в продажу новые Mitsubishi ASX по цене от 2,74 млн рублей

Новые Mitsubishi ASX продолжают поставлять в страну по схеме параллельного импорта. Сейчас цена этого автомобиля начинается от 2,74 млн рублей.

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Новый Mitsubishi ASX 2024 года выпуска в комплектации GLX за 2,74 млн предлагают в российской столице. У автомобилей кожаный салон, 18-дюймовые литые диски, мультируль с глянцевым декором, медиасистема с крупным тачскрином.

Под капотом кроссовера 2,0-литровый атмосферник мощностью 150 л.с., 6-ступенчатый гидроавтомат. Привод передний.

Полноприводный автомобиль предлагают привезти под заказ за 2 860 000 рублей.

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX

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Mitsubishi ASX дешевле китайских «одноклассников»: обновленный Geely Coolray в средней комплектации стоит 2 765 990 рублей, Changan CS75Plus предлагается за 2 849 900 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 14
18.10.2024
Фото:Mitsubishi
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Отзывы о Mitsubishi ASX (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Mitsubishi ASX  2010
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Действительно надёжно. Прост в обслуживании своими руками. Не дорогие запчасти и расходники.
Недостатки:
Скупая комплектация. Нет дизеля, хотя для Европы есть. Хотелось бы полный привод на ручке и дизель.
Комментарий:
Накатал более 120000 км и мне есть, что сказать. Авто нравиться если от него не требовать люксового качества. За всё время ни чего не ломалось. Заменил только стойки на более жёсткие, но это моя хотелка. Классный мотор 1600. Вроде 117 л. с., но везёт хорошо и расход в среднем не более 7,5 литров на 100 км. Только топливо нужно нормальное не палёнку. Мотор сразу звенит и не везёт. Масло не расходует совсем, ни разу не доливал. Тёплая машина. Зимой проблем с запуском не было. В общем доволен.
+6