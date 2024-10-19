#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Сколько стоит отпраздновать новый год в одном из самых красивых мест?
19 октября
Сколько стоит отпраздновать новый год в одном из самых красивых мест?
АТОР: новогодняя путевка на Байкал обойдется в...
Признаки, которые говорят о том, что пора менять дворники на автомобиле
19 октября
Признаки, которые говорят о том, что пора менять дворники на автомобиле
Эксперт рассказал, как правильно выбрать...
Интерьер Nissan Murano 2025
19 октября
Информация о новом поколении Nissan Murano 2025 утекла в сеть задолго до презентации
Дилерский центр слил подробности о новом Nissan...

Проходимый и неприхотливый «японец» подешевел в России и теперь стоит дешевле Весты

Самый доступный Suzuki Jimny на российском рынке предлагается за 2,11 млн рублей

Рынок подержанных автомобилей в России полон неожиданностей, и одна из самых ярких – резкое снижение цен на культовый компактный внедорожник Suzuki Jimny. Если еще летом приобрести его можно было лишь за сумму, близкую к 3 миллионам рублей, то сейчас цены упали до уровня, сравнимого, а местами и ниже, чем стоимость топовых комплектаций Lada Vesta.

Suzuki Jimny
Suzuki Jimny
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Подушка в багажнике и «График расхода масла» — тестируем необычную новинку

Сейчас приобрести Suzuki Jimny можно по цене от 2,11 миллионов рублей. Это предложение исходит от компании из Красноярска и включает все необходимые платежи. Однако стоит учесть важный нюанс: автомобиль будет с правым рулем. Это, безусловно, потребует определенной адаптации для российских водителей, но существенная экономия может перевесить этот недостаток для многих покупателей.

Интерьер Suzuki Jimny
Интерьер Suzuki Jimny

Также аналогичные автомобили предлагаются во Владивостоке за 2,24 млн рублей, в Краснодаре за 2,32 млн рублей и в Иркутске за 2,6 млн рублей.

Интересно, что вариант с левым рулем пока остается недоступным по столь низким ценам. Зато появился вариант приобретения пятиместного Jimny, доставляемого из ОАЭ за 2,85 млн рублей (предложение из Самары).

Интерьер Suzuki Jimny
Интерьер Suzuki Jimny

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Важно понимать, что автомобили с правым рулем, поступающие в Россию, в основном, это версии, предназначенные для японского внутреннего рынка. Они оснащаются турбированным двигателем объемом 0,7 литра мощностью 64 л. с. В то время как леворульные версии, доступные ранее официально, комплектовались 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 105 л.с. Оба варианта оснащаются классической автоматической коробкой передач и системой полного привода, что делает Jimny по-прежнему привлекательным внедорожником, особенно учитывая его компактные размеры и высокую проходимость.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Suzuki
Количество просмотров 17
19.10.2024
Фото:Suzuki
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Suzuki Jimny (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Jimny  2011
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
В комментарии
Недостатки:
В комментарии
Комментарий:
Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с бака. Если качать колеса по табличке на двери - стошнит между двух встречных фур. Обдувов сзади нет - зимой боковины замерзают. Застрять можно, если сесть на брюхо. Ни чо не ломается. С пеленок посадить на 95-й бензин с одной колонки. После пробега 90 тыс. поменять все резинки в подвеске - иначе начнет рыскать по нарастающей. Женщинам противопоказано - машина вертлявая на любой дороге. На кочерге передние колодки - 65 тыс./задние 90 тыс. Кто умеет ездить -лучше кочерга, АКПП = расход ср. 12,5. Масло льют дилеры не то, что рекомендует производитель, для 1,3 с 2001 15w40. Свечи менять лучше после 40-ка тыщ. Масла раз в 12 тыс. И тогда будет пробег без капа 500 тыщ. Примеч: неразобранные ружья и ГОСТ-ированные Шашки по ширине не влазят, только со стволами до 24-х дюймов. Можно сразу перевезти пять колес в сборе. Патриот не сможет обогнать даже если водитель лопнет от досады, на кочках лучше не гоняться за Нивой - выбитые пальцы. Если заскрипело слева впереди постоянно на кочках - открой заднюю дверь и смажь шайбу на ней.
+93