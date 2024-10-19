Проходимый и неприхотливый «японец» подешевел в России и теперь стоит дешевле Весты
Рынок подержанных автомобилей в России полон неожиданностей, и одна из самых ярких – резкое снижение цен на культовый компактный внедорожник Suzuki Jimny. Если еще летом приобрести его можно было лишь за сумму, близкую к 3 миллионам рублей, то сейчас цены упали до уровня, сравнимого, а местами и ниже, чем стоимость топовых комплектаций Lada Vesta.
Сейчас приобрести Suzuki Jimny можно по цене от 2,11 миллионов рублей. Это предложение исходит от компании из Красноярска и включает все необходимые платежи. Однако стоит учесть важный нюанс: автомобиль будет с правым рулем. Это, безусловно, потребует определенной адаптации для российских водителей, но существенная экономия может перевесить этот недостаток для многих покупателей.
Также аналогичные автомобили предлагаются во Владивостоке за 2,24 млн рублей, в Краснодаре за 2,32 млн рублей и в Иркутске за 2,6 млн рублей.
Интересно, что вариант с левым рулем пока остается недоступным по столь низким ценам. Зато появился вариант приобретения пятиместного Jimny, доставляемого из ОАЭ за 2,85 млн рублей (предложение из Самары).
Важно понимать, что автомобили с правым рулем, поступающие в Россию, в основном, это версии, предназначенные для японского внутреннего рынка. Они оснащаются турбированным двигателем объемом 0,7 литра мощностью 64 л. с. В то время как леворульные версии, доступные ранее официально, комплектовались 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 105 л.с. Оба варианта оснащаются классической автоматической коробкой передач и системой полного привода, что делает Jimny по-прежнему привлекательным внедорожником, особенно учитывая его компактные размеры и высокую проходимость.
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Источник: Автоновости дня