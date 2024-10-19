Проходимый и неприхотливый «японец» подешевел в России и теперь стоит дешевле Весты

Самый доступный Suzuki Jimny на российском рынке предлагается за 2,11 млн рублей

Рынок подержанных автомобилей в России полон неожиданностей, и одна из самых ярких – резкое снижение цен на культовый компактный внедорожник Suzuki Jimny. Если еще летом приобрести его можно было лишь за сумму, близкую к 3 миллионам рублей, то сейчас цены упали до уровня, сравнимого, а местами и ниже, чем стоимость топовых комплектаций Lada Vesta.

Suzuki Jimny

Сейчас приобрести Suzuki Jimny можно по цене от 2,11 миллионов рублей. Это предложение исходит от компании из Красноярска и включает все необходимые платежи. Однако стоит учесть важный нюанс: автомобиль будет с правым рулем. Это, безусловно, потребует определенной адаптации для российских водителей, но существенная экономия может перевесить этот недостаток для многих покупателей.

Интерьер Suzuki Jimny

Также аналогичные автомобили предлагаются во Владивостоке за 2,24 млн рублей, в Краснодаре за 2,32 млн рублей и в Иркутске за 2,6 млн рублей.

Интересно, что вариант с левым рулем пока остается недоступным по столь низким ценам. Зато появился вариант приобретения пятиместного Jimny, доставляемого из ОАЭ за 2,85 млн рублей (предложение из Самары).

Интерьер Suzuki Jimny

Важно понимать, что автомобили с правым рулем, поступающие в Россию, в основном, это версии, предназначенные для японского внутреннего рынка. Они оснащаются турбированным двигателем объемом 0,7 литра мощностью 64 л. с. В то время как леворульные версии, доступные ранее официально, комплектовались 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 105 л.с. Оба варианта оснащаются классической автоматической коробкой передач и системой полного привода, что делает Jimny по-прежнему привлекательным внедорожником, особенно учитывая его компактные размеры и высокую проходимость.

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Источник: Автоновости дня