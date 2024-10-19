Новый компактный и экономичный кроссовер от известного немецкого бренда увидел свет

Volkswagen представил новую версию кроссовера Nivus в двух версиях

Рынок компактных кроссоверов пополнился серьезным игроком. Volkswagen представил обновленный Nivus (известный в Европе как Taigo) 2025 года.

Volkswagen Nivus

Внешние изменения бросаются в глаза сразу. Дизайнеры Volkswagen поработали на славу: новые фары, усовершенствованные фонари, агрессивные бамперы и, пожалуй, самое заметное изменение – новая решетка радиатора, украшенная стильной светодиодной полосой. Дополняют образ новые 17-дюймовые легкосплавные диски (для базовой версии).

Volkswagen Nivus

Внутри Nivus 2025 претерпел не менее значительные изменения. Главное новшество – 10,1-дюймовый сенсорный экран с обновленной мультимедийной системой, которая, судя по всему, предлагает широкий спектр функций и возможностей для комфортной эксплуатации. Список опций впечатляет: адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфонов и двухзонный климат-контроль. Даже качество отделочных материалов салона заметно улучшилось, что создает более премиальное ощущение.

Volkswagen Nivus GTS

Под капотом базовой версии Nivus 2025 находится 1,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 130 л. с., работающий на бензине или этаноле (flex-fuel). В паре с ним работает 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, привод – передний. Это делает автомобиль экономичным и достаточно динамичным для повседневной езды.

Volkswagen Nivus GTS

Однако Volkswagen подготовил и более спортивную версию – Nivus GTS. 18-дюймовые колесные диски, 1,4-литровый двигатель TSI мощностью 150 л.с. – вот что отличает GTS от базовой версии.

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Источник: IXBT