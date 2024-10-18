Страшно красиво: сгорела фура с салютами (видео)

На заправке в Амурской области загорелся грузовик с фейерверками

17 октября на АЗС в селе Возжаевка Белогорского района Амурской области загорелся грузовик, перевозивший фейерверки. В полиции сообщили, что с фурой столкнулась легковая машина Toyota Prius, в результате чего грузовой автомобиль опрокинулся на бок, задев при этом электрический провод.

От этого фура загорелась, а фейерверки начали непроизвольно взрываться. Спасателям удалось быстро ликвидировать возгорание, но, к сожалению, в инциденте погибли четыре человека.

Когда врезавшуюся в фуру легковушку извлекли из-под остова сгоревшего грузовика, в салоне пожарные обнаружили тела женщины и двоих детей 8 и 11 лет. «При разборе и проливке сгоревших машин обнаружен еще один погибший. Личность устанавливается», – сообщили в МЧС. Точно известно, что это не водитель фуры – он был госпитализирован.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ, Тюмень: новости