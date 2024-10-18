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Страшно красиво: сгорела фура с салютами (видео)

На заправке в Амурской области загорелся грузовик с фейерверками

17 октября на АЗС в селе Возжаевка Белогорского района Амурской области загорелся грузовик, перевозивший фейерверки. В полиции сообщили, что с фурой столкнулась легковая машина Toyota Prius, в результате чего грузовой автомобиль опрокинулся на бок, задев при этом электрический провод.

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От этого фура загорелась, а фейерверки начали непроизвольно взрываться. Спасателям удалось быстро ликвидировать возгорание, но, к сожалению, в инциденте погибли четыре человека.

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Когда врезавшуюся в фуру легковушку извлекли из-под остова сгоревшего грузовика, в салоне пожарные обнаружили тела женщины и двоих детей 8 и 11 лет. «При разборе и проливке сгоревших машин обнаружен еще один погибший. Личность устанавливается», – сообщили в МЧС. Точно известно, что это не водитель фуры – он был госпитализирован.

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Источник: НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ, Тюмень: новости

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 25
18.10.2024
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