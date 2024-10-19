Информация о новом поколении Nissan Murano 2025 утекла в сеть задолго до презентации

Дилерский центр слил подробности о новом Nissan Murano 2025 через брошюры

Утечка, произошедшая благодаря бдительному читателю Carscoops, обнаружившему рекламную брошюру в одном из официальных дилерских центров Nissan, раскрывает глобальные изменения в дизайне и технических характеристиках культового кроссовера.

Nissan Murano 2025

Передняя часть претерпела кардинальную трансформацию. Дизайнеры, по всей видимости, вдохновлялись моделями Kicks и Ariya. Широкая решетка радиатора, обрамленная светодиодными акцентами и контрастная черная крыша добавляют нотку спортивности. Задняя часть украшена световой балкой, пересекающей всю ширину кузова, и серебристой накладкой на обновленный бампер.

Nissan Murano 2025

Внутри автомобиль получил современную цифровую приборную панель и широкоэкранную информационно-развлекательную систему. Двухспицевое рулевое колесо и стильная центральная консоль с продуманным расположением физических кнопок дополняют образ высокотехнологичного салона.

По слухам, кроссовер получит новый турбированный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель, перешедший от Infiniti QX60. Этот силовой агрегат известен своими впечатляющими характеристиками: 268 л.с. и 387 Нм крутящего момента. В сочетании с предполагаемой девятиступенчатой автоматической коробкой передач (вместо привычной CVT), Murano 2025 обещает динамичную и экономичную езду.

Интерьер Nissan Murano 2025

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Источник: Carscoops