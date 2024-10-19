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Информация о новом поколении Nissan Murano 2025 утекла в сеть задолго до презентации

Дилерский центр слил подробности о новом Nissan Murano 2025 через брошюры

Утечка, произошедшая благодаря бдительному читателю Carscoops, обнаружившему рекламную брошюру в одном из официальных дилерских центров Nissan, раскрывает глобальные изменения в дизайне и технических характеристиках культового кроссовера.

Nissan Murano 2025
Nissan Murano 2025
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Передняя часть претерпела кардинальную трансформацию. Дизайнеры, по всей видимости, вдохновлялись моделями Kicks и Ariya. Широкая решетка радиатора, обрамленная светодиодными акцентами и контрастная черная крыша добавляют нотку спортивности. Задняя часть украшена световой балкой, пересекающей всю ширину кузова, и серебристой накладкой на обновленный бампер.

Nissan Murano 2025
Nissan Murano 2025

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Внутри автомобиль получил современную цифровую приборную панель и широкоэкранную информационно-развлекательную систему. Двухспицевое рулевое колесо и стильная центральная консоль с продуманным расположением физических кнопок дополняют образ высокотехнологичного салона.

По слухам, кроссовер получит новый турбированный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель, перешедший от Infiniti QX60. Этот силовой агрегат известен своими впечатляющими характеристиками: 268 л.с. и 387 Нм крутящего момента. В сочетании с предполагаемой девятиступенчатой автоматической коробкой передач (вместо привычной CVT), Murano 2025 обещает динамичную и экономичную езду.

Интерьер Nissan Murano 2025
Интерьер Nissan Murano 2025
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Бренд года «За рулем»

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Источник: Carscoops

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Лежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 14
19.10.2024
Фото:Carscoops
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Отзывы о Nissan Murano (10)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Nissan Murano  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Эргономика, круговой обзор
Недостатки:
Маленький багажник
Комментарий:
Чувствую себя очень комфортно. Отличная рулежка и устойчивость на дороге, хороший круговой обзор и контроль слепых зон. Эргономика на высшем уровне, просто кайф от вождения. Багажник не сильно большой, учитывая габариты, но если сложить сидения, получается вполне норм.
+2